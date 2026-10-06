Jet Black Diamonds: Ker nas je pet, delamo kompromise

Jet Black Diamonds so s singli Ljubljena, Pet let, Zaenkrat smo v redu in Najstna leta napovedali novo ustvarjalno obdobje. Po skoraj desetletju ustvarjanja bodo izdali drugi album, ki ga bodo predstavili na enem največjih samostojnih koncertov, tik pred izidom pa so razkrili, da bo na plošči s 13 novimi pesmimi tudi prva, pri kateri so združili moči z gostjo, sicer znano slovensko pevko.

"Proces ustvarjanja pesmi je precej dolg. Sicer je odvisno od pesmi do pesmi, eno nam je uspelo narediti v enem večeru, nekatere druge pa so se lahko izoblikovale skozi dve leti," nam je o ustvarjanju novih komadov povedal klaviaturist Matija Krigl. "V teh dveh letih, ko smo delali nov album, se je res veliko vsega zgodilo in je bilo zanimivo. Snemali smo na treh lokacijah. Bilo je veliko različnih načinov snemanja in je bil kar izziv za nas," pa je dodal pevec Urban Koritnik.

Fantje dajo veliko tudi na vizualno podobo, kar so poudarili že marca, ko so predstavili nov logotip in dva singla. Nič drugače pa ni bilo z nastajanjem naslovnice prihajajoče druge plošče. "Za naslovnico albuma smo se povezali z novim oblikovalcem, Juretom Marcem. Predlagal nam je noro idejo, da bi na hrib odnesli jadrnico. To opisuje tudi naš album in kako smo preživljali zadnji dve leti in kaj vse se nam je zgodilo ter potovanje nazaj domov. Čeprav album pokriva več tematik, nekaterih tudi bolj temačnih, saj ko odraščaš, doživljaš veliko različnih stvari, ponuja pa za vsakega nekaj, s čimer se lahko poistoveti. Ko smo idejo sprejeli, smo se začeli spraševati, kje sploh dobiti jadrnico in jo potem spraviti na hrib, ki je bil Nanos. Vmes je celo nek tunel, ki je precej ozek, pa še ovinki so. Na koncu nam je uspelo, čeprav smo jo en del poti nosili, ko je najbolj deževalo. In to je bila moja prva izkušnja jadranja," nam je anekdoto snemanja naslovnice za drugi album opisal Matija.