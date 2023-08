Justus Reid: Začetek mojega uspeha je bil video o Yugu

V POPkastu se nam je tokrat pridružil ameriški glasbenik, vplivnež in bivši poklicni vojak Justus Reid, ki si je svojimi priredbami znanih slovenskih in balkanskih pesmi, na svojih socialnih omrežjih nabral na tisoče sledilcev. Vir njegovega uspeha v državah bivše Juge pravzaprav ni pesem, ampak Tiktok video o Yugu, ki ga je razglasil za najslabši avto vseh časov in s tem čez noč požel ogromno pozitivne, predvsem pa negativne pozornosti iz naše in nam bližnjih držav. "Povozil te bom z Yugom," pravi, da se je glasil eden od grozilnih komentarjev, ki jih prejel: "zelo ste strastni do svoje kulture."

Njegova prva viralna pesem iz naših krajev je bil sbrski Miki Milane, ki ima 2 milijona ogledov, prva slovenska pesem, ki jo je posnel, pa Slakov Čebelar. Simpatični in zgovorni američan pravi, da mu je pesem o čebelicah izredno všeč, hkrati pa smeje priznava, da večino časa ne razume besedil, ki jih poje.

Trenutno je na polovici poti po državah, kjer ga prepoznavajo na vsakem koraku, povedal je, da so ga na bosanski meji pridržali in eno uro preiskovali njegov avtomobil, dokler niso ugotovili, da ga poznajo s spleta: "vprašali so me, če sem tisti tip s Tiktoka, in ko sem rekel, da sem, sem lahko takoj šel."