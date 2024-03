Kaj lahko z Ducatijem pričara Marc Marquez?

Kdo bo z vrha sklatil svetovnega prvaka motoGP Francesca Bagnaio? Morda prerojeni Marc Marquez z Ducatijem! O tem in še čem smo se v POPkastu pred začetkom sezone pogovarjali s komentatorjema dirk Davidom Stropnikom in Petrom Kavčičem.

Motociklistična elita serije motoGP je že zapeljala v 75. sezono najelitnejše serije. Naslov svetovnega prvaka brani Italijan Francesco Bagnaia (Ducati), o tem, kdo mu lahko stopi na prste in zakaj, kdo je naredil korak naprej in kdo zaspal, pa smo se v POPkastu pogovarjali s komentatorjema dirk na Kanalu A in VOYO, Davidom Stropnikom in Petrom Kavčičem.

Francesco Bagnaia FOTO: AP icon-expand

Po lanski izjemno razburljivi sezoni, ko smo prvaka dobili na zadnji dirki, letos napeto pričakujemo uvodno preizkušnjo, saj prestopi in novosti napovedujejo še bolj razburljiva razmerja moči. Po predsezonskih testiranjih največ znova pričakujemo od Ducatijev, čeprav tudi Aprilia ni prav daleč. Lansko rivalstvo med aktualnim prvakom Bagnaio in Jorgejem Martinom pa bo očitno popestril še vsaj Enea Bastianini, če ne tudi Fabio DiGiannantonio in Brad Binder, kajti vedno moramo računati tudi na KTM. Morda največje vprašanje, na katerega bomo prvi odgovor dobili prav ta dirkaški konec tedna, pa je – kaj bo na Ducatiju storil osemkratni svetovni prvak Marc Marquez, ki je na zadnjih testiranjih že pokazal, da prehod od Honde ne bo tako težek, kot se je morda zdelo.

Marc Marquez FOTO: AP icon-expand

Čudežni deček nižjih razredov Pedro Acosta bo kot novinec gotovo popestril letošnjo sezono, ki bo na več kot 21 prizoriščih trajala vse do sredine novembra. In med sezono bosta imela japonska proizvajalca Honda in Yamaha zaradi koncesij možnost prostega testiranja in razvijanja motorja, tako da lahko kakšno presenečenje pričakujemo tudi od Fabia Quartararoja, če ne celo od Alexa Rinsa ali Joana Mira.

Komentatorja komaj čakata začetek Po dirki za Veliko nagrado Katarja bo vsaj delno jasno, kakšno je razmerje moči v karavani, a na prava razmerja moči v karavani bo treba počakati vsaj nekaj dirk. "Jasno je, da so Ducatiji in še posebno aktualni prvak Pecco favoriti, a motociklistično dirkanje je tako zanimivo tudi zato, ker je povsem nepredvidljivo in odvisno do toliko dejavnikov, da je nemogoče napovedovati razplet. Teoretično pa bodo, kot kaže, poleg Bagnaie zagotovo hitri Martin, Bastianini, Aleix Espargaro in Marquez. Presenečenja pa so seveda del dirkanja in življenja," pred dirko za VN Katarja razmišlja David Stropnik, ki z nestrpnostjo čaka uvodno dirko sezone.

Predvsem pa preslikavo dosežkov s testiranj na uvodni dirki sezone. "Vesel sem, da je čakanja konec, da bomo videli, kakšno je razmerje moči v karavani. Sem mnenja, da je osrednji kandidat za zmago na uvodni preizkušnji sezone Francesco Bagnaia (Ducati), ampak vemo, da je sploh uvodna dirka vselej nekaj posebnega," je dodal sokomentator Peter Kavčič.