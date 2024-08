Kaj pa če ima Biden dvojnika? Robota?

No, bolj resno pa: ali res lahko rečemo, da roboti ne bodo del naših življenj? Robotska kosilnica sama pokosi vrt, robotski sesalec čisti naš dom, medtem ko nas ni. Na Bledu nam kremšnito in sok pripelje robot na kolesih, na Japonskem pa nas sprejme na recepciji in z njim uredimo bivanje v hotelu. A to so zgolj najbolj znani primeri robotov, ki so že del našega življenja. In nam ga močno olajšajo. In tega bo le še več. Ker ni dovolj medicinskega osebja v bolnišnicah, je rešitev robot, ki pripelje zdravila k bolniški postelji. Ker ni dovolj negovalcev v domovih za ostarele, roboti poslušajo starostnike, ki imajo demenco, in tako dobijo slušatelja in družbo. Meni se zdi neverjetno. A to so pač dejstva.