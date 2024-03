'Kako narediti potico manj kalorično? Speci potico in je pojej manj'

V tokratni epizodi Popkasta smo gostili mag. inž. prehrane Jerneja Ogrina, ki svoje sledilce na družbenih omrežjih uči, kako pripraviti uravnotežene obroke. "Kot najstnik sem bil precej suh in zato sem se začel ukvarjati s fitnesom. Ko se nekdo začne ukvarjati s fitnesom, pa zraven avtomatsko pride tudi prehrana. Moraš paziti, kaj ješ, oziroma moraš jesti prave stvari, če želiš napredovati. In ko sem se začel zanimati za prehrano, sem že takrat videl, da je bilo veliko tematik, povezanih s prehrano, in številne so si malo nasprotovale med seboj. Bilo je zelo nejasno, tako da me je začelo zanimati, kaj je objektivna resnica. Zato sem se vpisal na študij živilstva in prehrane," je na hitro orisal razloge za odločitev, da postane prehranski svetovalec.

Je zagovornik načela, da ni ene šablone za vse in da se ni treba izogibati nobenemu živilu. "Če nekaj za nas ni esencialno, še ne pomeni, da od tega ne moremo imeti koristi ali da je to slabo," je njegov odgovor na pogost argument tistih, ki odsvetujejo uživanje ogljikovih hidratov. "Ogljikovi hidrati so vir energije, vir goriva, tako kot gorivo za avto. In v prehrani so lahko, če so vključeni v primerni količini in iz primernih virov, izjemno koristni," pravi. Težava pa se pojavi, ker si pogosto ljudje pod ogljikove hidrate predstavljajo sladkarije. "To res je vir ogljikovih hidratov, ker tudi sladkor je ogljikov hidrat, ampak kaj pa zares mislimo, ko govorimo o polnovrednih virih ogljikovih hidratov? Imamo polnozrnate testenine, polnozrnat kruh, ajdova kaša, ovseni kosmiči ... To so zelo hranljiva živila, tudi zelo nasitna," poudarja.