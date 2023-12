Kako po vsem tem živeti?

Rodila se je v devetdesetih v Sankt Peterburgu. Mestu, ki ga je po razpadu Sovjetske zveze preplavila droga. In pogoltnila tako njenega očeta kot mamo. Oče si je vzel življenje, mama pa je v iskanju poti iz bede in depresije potonila. Da je lahko plačevala za droge, je prodala stanovanje, prodajala je svoje telo. 6-letna Katja in njena 10-letna sestrica sta pristali na ulicah okrožja Nevski. Sami. Brez hrane, brez oblačil. Brez staršev. To ni tako kot pri nas, ko na ulici ni zapuščenih otrok. To so bila 90-ta v Rusiji, kjer to ni bilo nič nenavadnega.

Čudež se je zgodil, ko je po Katjo v sirotišnico prišla predstavnica organizacije iz Francije. Vsaj tako je upala in verjela. Pri dvanajstih je pristala v Sloveniji. Pri Ronanu Chatellieru, bolj znanem kot lami Shenpenu Rinpocheju, ki je v Sloveniji vodil budistično skupnost Dharmaling. Ta jo je "zdravil" z dotiki, pri petnajstih je bila z njim noseča, nadzoroval je vsak njen korak in ji preprečil vse stike s sestro in okolico. In nihče ni opazil ali pa želel opaziti ničesar.