Kako pomembno je, kdo sedi na tribuni?

Ljubljana, 02. 03. 2026 14.41 pred 1 uro 3 min branja 0

Avtor:
Matic Flajšman
Jasmin Čuturić in Alen Pajenk

Odbojkar ACH Volleyja Alen Pajenk se lahko pohvali, da je na športni poti nosil dres tako Fenerbahčeja, kot tudi slovenskih prvakov. Jasmin Čuturić je nekdo, ki še dobro spomni, kako so v zgodovinski sezoni, takrat Autocommerca, na poti do zaenkrat edine evropske lovorike kluba, ugnali Fener. Oba sta bila gosta POPkasta.

Odbojkarji ACH Volleyja so si pred začetkom sezone za osrednji cilj na evropski ravni zastavili uvrstitev v izločilne boje Lige prvakov. Osnovnega cilja niso izpolnili, a uspeli osvojiti 3. mesto v izjemno kakovostni skupini A (Ziraat, Trentino, Tours), s čimer so si zagotovili igranje v četrtfinalu pokala Evropske odbojkarske zveze (CEV). Njihov tekmec bo turški Fenerbahče, z zvezdniki kot so Francoz Earvin Ngapeth, naturalizirani turek Adis Lagumdžija, poljski organizator igre Fabian Drzyzga, torej zasedba na ravni Lige prvakov, a po drugi strani tudi klub, ki ga je v letošnji sezoni dodobra namučila že zasedba kanalskega Alpacema.

Jasmin Čuturić in Alen Pajenk
FOTO: Damjan Žibert
FOTO: Damjan Žibert

Na odbojkarskem prazniku v Kanalu so namreč Dejan Vinčić in soigralci Fener gostili v 2. krogu pokala CEV in domači dvoboj izgubili s 3:1 v nizih, povratni obračun so Turki v Carigradu dobili s 3:0. A tekmovanje, ki sodi kakovostno raven pod Ligo prvakov, utegne biti evropska liga po meri slovenskih prvakov.

Kot v sezoni 2006/07

ACH Volley, ki je v preteklosti nosil ime Autocommerce Bled, se je med elito začel prebijati ravno preko danes pokala CEV, nekoč Top Teams. Še več, takrat še zasedba, ki je domače tekme zmagovala v Radovoljici, je v sezoni 2006/07 igrala fantastično, premagovala tekmece, kot po tekočem traku, v finalu sredi Modene ugnala gostitelja turnirja. In na poti do prestižne lovorike ugnala tudi Fenerbahče. V Radovoljici s 3:0 v nizih, v Carigradu s 3:1. "Spomin na tisto sezono je še vedno živ. Lepo je bilo sodelovati, graditi, se prebijati v evropsko ospredje. Sploh zaključek, turnir v Modeni, zmaga proti Modeni, ki je takrat imela izjemno ekipo, je bila nekaj posebnega," se dogodkov iz zgodovinske sezone spominja Jasmin Čuturić, ki je takrat odigral vidno vlogo pri podvigu Ljubljančanov, ki so se nato sezono kasneje veselili igranja Lige prvakov.

Menjava trenerja za napad na lovorike

Fenerbahče je v tekmovalno leto vstopil z visokimi cilji v domačem prvenstvu in pokalu CEV. Po rezultatskih nihanjih - v prvi vrsti je bila težava nekonkurenčnost najboljšim turškim klubom (Ziraat, Halkbank, Galatasaray) – je vodstvo poseglo po menjavi na položaju glavnega trenerja. Starega znana slovenskih odbojkarskih navdušencev, nekdanjega selektorja reprezentance Slobodana Kovača, je zamenjal Turek Taner Atik. Sprememba, ki zaenkrat daje želene rezultate, v evropskih tekmovanjih pa so za preboj v četrtfinale, kjer jih čaka ACH s 3:0 in 3:1 premagali nizozemski Orion Stars. 

Zasedbo, ki jo je v uvodnem krogu kvalifikacij Lige prvakov izločil ravno ACH. "Fenerbahče je res izjemna zasedba. Osebno veliko raje igram proti zelo kakovostnim moštvom, med katere zanesljivo sodi tudi Fener. Dejstvo je, Liga prvakov je za letošnjo sezono resnično zaključena zgodba, a Fenerbahče je po imenih in zvezdniški zasedbi zanesljivo zasedba, ki sodi med evropsko elito," o tekmecu, ki v Ljubljani gostuje v četrtek, dodal izkušeni srednji bloker Alen Pajenk.

