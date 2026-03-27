Kako zgraditi uspešno franšizo

Franšize pogosto izgledajo kot hitra pot do rasti, v resnici pa gre za zelo strukturiran in zahteven poslovni model. Ključ do uspeha ni samo dobra ideja, ampak predvsem sistem, ki ga je mogoče ponavljati, meriti in prenašati na druge. Veliko podjetij naredi isto napako, širiti se začnejo prehitro. Brez jasnih procesov, prodajnega sistema in standardov franšiza hitro razpade. Uspešni primeri pa kažejo ravno nasprotno: najprej stabilni temelji, šele nato rast, pravi podjetnica Sibela Murić.

Sibela Murić FOTO: Aljoša Kravanja

Prodaja pri tem igra eno glavnih vlog. Ne gre le za to, da znaš prodati produkt, ampak da znaš zgraditi sistem, v katerem lahko prodajajo tudi drugi enako učinkovito. Dober franšizni model pomeni, da vsak partner točno ve, kaj dela, kako dela in zakaj dela. Jasna pravila, podpora in stalno izobraževanje so tisto, kar loči uspešne zgodbe od neuspešnih.

Prav tak pristop se kaže tudi v zgodbah podjetnikov, ki so uspeli ustavriti hitro rasti ne zaradi sreče, ampak zaradi fokusa, discipline in premišljene strategije.

