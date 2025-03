'Kar se dogaja v Beogradu, je zelo dobro, predvsem, da to počno mladi'

"Kar se dogaja v Beogradu, je zelo dobro, da to počno mladi," pravi Pero Lovšin . Z legendarno skupino Pankrti se bodo ob 45 letnici izida kultnega albuma Dolgcajt v okviru koncertne turneje aprila odpravili tudi v srbsko prestolnico. "Mladi v Srbiji hočejo drugačen svet. Niso samo spremljevalci, ampak soustvarjalci svojega bivanja. To je bilo vedno glavno sporočilo panka – da si soustvarjalec svojega življenja," dodaja Pero.

Pritiskov predstavnikov oblasti so bili člani skupine Pankrti vajeni že v 80. letih: "Sumili so nas, da smo politična celica, ki kuje prevrat. Potem so ugotovili, da v prostoru za vaje le igramo. Da je tako glasno, da se ne moremo nič pogovarjati. Potem so začeli popuščati, ko so ugotovili, da nas bolj zanimajo punce kot pa politika," v smehu doda Lovšin.

Pero pa ne glede na častitljive obletnice ne počiva na lovorikah in za jeseni napoveduje izid novega albuma ter knjige. V POPkastu se je razgovoril tudi o strastnem odnosu do nogometa, ter o skrbeh glede oboroževanja Evrope. Ena od pesmi na njegovem novem albumu bo tudi Marš za mir, Pero pa je v pogovoru pojasnil tudi svoj odnos do obdavčitve miljarderjev, ki vodijo naš planet.