Kastelic: Upam, da pride v GT3 še kakšen dirkač Formule 1

Mnogi po vsem svetu sanjajo, da bi lahko dirkali proti 4-kratnemu svetovnemu prvaku Formule 1 Maxu Verstappnu ali 9-kratnemu motociklističnemu svetovnemu prvaku Valentinu Rossiju. Mark Kastelic je to doživel že minulo soboto, ko je na dirki GT World Challenge v Portimau za volanom Aston Martina dokazal, da se lahko kosa z najboljšimi. 19-letnik iz Ivančne Gorice je na Portugalskem sklenil uspešno sezono v prvenstvu GT3, v popkastu pa je spregovoril tudi o svojih dirkaških začetkih, treningih in ciljih.