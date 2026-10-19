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POPKAST

Kastelic: Upam, da pride v GT3 še kakšen dirkač Formule 1

Ljubljana, 19. 10. 2026 17.14 pred dvema minutama 1 min branja 0

Avtor:
Eva Koderman Pavc
POPkast z Markom Kastelicem

Mnogi po vsem svetu sanjajo, da bi lahko dirkali proti 4-kratnemu svetovnemu prvaku Formule 1 Maxu Verstappnu ali 9-kratnemu motociklističnemu svetovnemu prvaku Valentinu Rossiju. Mark Kastelic je to doživel že minulo soboto, ko je na dirki GT World Challenge v Portimau za volanom Aston Martina dokazal, da se lahko kosa z najboljšimi. 19-letnik iz Ivančne Gorice je na Portugalskem sklenil uspešno sezono v prvenstvu GT3, v popkastu pa je spregovoril tudi o svojih dirkaških začetkih, treningih in ciljih.

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popkast mark kastelic gt3

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