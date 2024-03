Katarina Kresal: Ali podporniki SDS sploh vedo, zakaj protestirajo?

Prvak stranke SDS Janez Janša je med drugim v nagovoru udeležencem shoda poudaril tudi nezakonite migracije. Dejal je, da "ilegalni migranti prihajajo iz Tunizije, Maroka, Alžirije, kjer ni nobene vojne. Tukaj gre za uvažanje novih volivcev za levico na vaše stroške in za razgradnjo naroda. To je v ozadju."

" SDS se drži priročnika republikancev že mnogo let, zato ne čudi, da sta retorika in način promocije političnih stališč zelo podobna. Ne morem verjeti, da še vedno poslušam te izjave, da gre za uvoz novih volivcev. Prvič, migranti ne morejo biti volivci, in drugič, nihče jih ne uvaža, migranti pač pridejo. Me čudi, da ni večjega odpora do takšnih izjav, ki so očitno zavajajoče ," poudarja Kresalova.

Razdor v Levici

Medtem ko so se Socialni demokrati po pretresih vrnili na položaj tretje stranke v državi, pa se je močno zmanjšala podpora Levici, prehiteli so jo denimo neparlamentarni Pirati, ki pridobivajo ob notranjem razdoru Levice. "Vse zgodbe o notranjih razdorih imajo velik vpliv na javnost, ker ljudje imajo radi stranke, ki so stabilne in lastne težave rešujejo znotraj stranke. To se neposredno takoj zazna na javni podpori," je dejala sogovornica in dodala, da bo ključno, kako bo premier Robert Golob umiril dogajanje med koalicijskimi partnerji.

Zgrešeno komuniciranje vlade

Javnomnenjska poizvedba Mediane kaže, da tudi v marcu vladajočo politiko odobrava slaba tretjina vprašanih (30,7 odstotka). Več kot polovica vprašanih (53,3 odstotka) vladi nasprotuje. Povečalo se je število neopredeljenih (16 odstotkov).

"Dejstvo je, da javnost trenutno ni pretirano naklonjena tej vladi, da je to posledica zgrešenega komuniciranja, neizvedenih reform, gotovo težav, ki so znotraj koalicije in vlade. Nasprotovanje javnosti in dejanska neuspešnost vlade sta dve različni zadevi," poudarja Kresalova in dodaja: "Nobena vlada, mislim, da ni odstopila zaradi protesta, in ravno SDS-ova vlada je imela takšnih protestov v svoji pretekli vladi res veliko. V tej državi je vendarle dobro, da imamo stabilnost in da vlade oddelajo svoj mandat."