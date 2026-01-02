Naslovnica
Kdo ima fotografijo s Salt Beajem?

Ljubljana, 02. 01. 2026 08.00 pred 46 minutami 2 min branja 3

Avtor:
Matic Flajšman
Alen Šket in Tonček Štern

Kaj je skupnega odbojkarjema ljubljanskega ACH Volleyja Tončku Šternu in Alenu Šketu? Oba sta iz Slovenske Bistrice, igrata na položaju korektorja in oba sta igrala v Ankari od koder prihaja Ziraat. Nalsednji tekmec Ljubljančanov v Ligi prvakov. Ankara in Liga prvakov sta bili osrednji tekmi najnovejšega POPkasta.

Odbojkarska mrzlica je v kvalifikacijah Lige prvakov že tresla prestolnico. A klubi, kot so nizozemski prvak Orion Stars, romunski Dinamo iz Bukarešte, srbski Radnički iz Kragujeca, ki so se predstavili podpornikom ACH Volleyja, niso tolikšen magnet za gledalce, kot velikani, ki v kultni Tivoli oz. Stožice, šele prihajajo. Turški prvak Ziraat, francoski velikan Tours, katerega dres zaenkrat še nosi Nik Mujanović in italijanski gigant Trentino (v Stožicah), bodo zanesljivo zadostili apetitom največjih odbojkarskih sladokuscev. A po drugi strani vsi, ki podpirajo najtrofejnejši slovenski klub verjamejo, da so Tine Urnaut in druščina, po vzoru slovenske reprezentance, sposobni na krilih domačih navijačev, stopiti na prste evropskim odbojkarskim gigantom.

Preberi še Rezultat tega ne kaže, a oranžni zmaji so 'velikanu' nudili dober odpor

"Ne gledamo predaleč naprej. Najprej Ziraat. Klub, ki ima vse kar imajo največji. Na treh ključnih položajih imajo tri izjemne posameznike. Na sprejemu Poljaka Tomasza Fornala, korektor je Nimir Abdel Aziz, Trevorja Clevenota ni potrebno posebej predstavljati. Če temu dodamo še številne izjemne turške reprzentante, vemo o kakšnem tekmecu je govora," je o nasprotniku, ki v Ljubljano prihaja 8. januarja, v POPkastu spregovoril Tonček Štern, ki je pred začetkom letošnje sezone klub iz Ankare zamenjal z ACH Volleyjem.

Ziraat – Halkbank, ali največji turški derbi

V turški prestolnici je v preteklosti, natančneje v sezoni 2918/19, za Halkbank igral Alen Šket. Izkušeni korektor, ki se znajde tudi na položaju sprejemalca, je vse od leta 2021 ponovno v oranžnem dresu Ljubljančanov. A sam je imel priložnost igrati največji derbi v prestolnici. "To je res nekaj posebnega. Takrat se dodobra napolnijo tribune dvorane, glasno navijanje podpornikov enih in drugih, dodatno začini derbi. Potem pa so tu še predstavniki kluba, ki želi biti glavni v prestolnici. Oni pred tekmo praviloma poskrbijo za dodatno motivacijo, obljubijo kakšno nagrado za zmago," je dodal izkušeni Šket, ki priznava, da Ankara nanj ni naredila posebnega vtisa.

Ne čudi, da se številni prebivalci Ankare ob koncu tedna preselijo v Carigrad, približno uro oddaljen z letalom, ali pa nekaj več s hitrim vlakom. "Res je, ampak Ankara ima Nusr-eta oz. Salt Beaja. To pa je nekaj, kar smo radi obiskali. Še več, srečo sem imel, za spominsko fotografijo z zvezdnikom verige restavracij," se spominja Šket in Štern pa dodaja: "Jedel sem tam, ampak sreče, da bi se srečal z njim nisem imel. Je pa brez dvoma eden najvidnejših predstavnikov turške estrade v svetu."

odbojka ACH Volley popkast tonček štern alen šket
but_the_ppl_are_retarded
02. 01. 2026 08.46
Če drži kruha&iger, potem se lahko politika le našim športnikom zahvali (in plahosti ovčk) da se h.lave ne kotalijo.
osiveli_ritmični_gimnastik
02. 01. 2026 08.40
Slika Salt Bae-ja visi na steji direktorja DARSA Andreja Ribiča. Na sliki namreč skupaj simbolično pozirata v Salt-ovi pozi in ročno solita cesto.
ptuj.si
02. 01. 2026 08.12
Salt beal? S tem nategunom?
