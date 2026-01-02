Kdo ima fotografijo s Salt Beajem?

Odbojkarska mrzlica je v kvalifikacijah Lige prvakov že tresla prestolnico. A klubi, kot so nizozemski prvak Orion Stars, romunski Dinamo iz Bukarešte, srbski Radnički iz Kragujeca, ki so se predstavili podpornikom ACH Volleyja, niso tolikšen magnet za gledalce, kot velikani, ki v kultni Tivoli oz. Stožice, šele prihajajo. Turški prvak Ziraat, francoski velikan Tours, katerega dres zaenkrat še nosi Nik Mujanović in italijanski gigant Trentino (v Stožicah), bodo zanesljivo zadostili apetitom največjih odbojkarskih sladokuscev. A po drugi strani vsi, ki podpirajo najtrofejnejši slovenski klub verjamejo, da so Tine Urnaut in druščina, po vzoru slovenske reprezentance, sposobni na krilih domačih navijačev, stopiti na prste evropskim odbojkarskim gigantom.

"Ne gledamo predaleč naprej. Najprej Ziraat. Klub, ki ima vse kar imajo največji. Na treh ključnih položajih imajo tri izjemne posameznike. Na sprejemu Poljaka Tomasza Fornala, korektor je Nimir Abdel Aziz, Trevorja Clevenota ni potrebno posebej predstavljati. Če temu dodamo še številne izjemne turške reprzentante, vemo o kakšnem tekmecu je govora," je o nasprotniku, ki v Ljubljano prihaja 8. januarja, v POPkastu spregovoril Tonček Štern, ki je pred začetkom letošnje sezone klub iz Ankare zamenjal z ACH Volleyjem.

Ziraat – Halkbank, ali največji turški derbi

V turški prestolnici je v preteklosti, natančneje v sezoni 2918/19, za Halkbank igral Alen Šket. Izkušeni korektor, ki se znajde tudi na položaju sprejemalca, je vse od leta 2021 ponovno v oranžnem dresu Ljubljančanov. A sam je imel priložnost igrati največji derbi v prestolnici. "To je res nekaj posebnega. Takrat se dodobra napolnijo tribune dvorane, glasno navijanje podpornikov enih in drugih, dodatno začini derbi. Potem pa so tu še predstavniki kluba, ki želi biti glavni v prestolnici. Oni pred tekmo praviloma poskrbijo za dodatno motivacijo, obljubijo kakšno nagrado za zmago," je dodal izkušeni Šket, ki priznava, da Ankara nanj ni naredila posebnega vtisa.

Alen Šket in Tonček Štern Luka Kotnik

