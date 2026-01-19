Naslovnica
Kdo je dežurni šaljivec v slačilnici ACH Volley?

Ljubljana, 19. 01. 2026 06.00 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
Matic Flajšman
Gregor Ropret in Jani Kovačič

Kljub dejstvu, da so odbojkarji ACH Volleyja 8. januarja sploh prvič v letošnji sezoni okusili grenkobo poraza v domačem Tivoliju, optimizma in predvsem dobre volje v slačilnici oranžnih zmajev ne manjka. V to sta prepričana izkušena Gregor Ropret in Jani Kovačič, gosta novega POPkasta.

Odbojkarji ljubljanskega ACH Volleyja v letošnji sezoni ne želijo pustiti vidnega pečata zgolj v tekmovanjih pod okriljem Odbojkarske zveze Slovenije – v domačem prvenstvu ne poznajo poraza, v pokalnem tekmovanju so si zagotovili igranje v finalu - , ampak bi radi Evropo nase opozorili tudi med elito Lige prvakov. V uvodnem krogu skupinskega dela tekmovanja so morali priznati premoč Trentinu, zmagovalcu najelitnejšega evropskega klubskega tekmovanja izpred dveh sezon, v drugem krogu v Tivoliju, turškemu Ziraatu, ki je pred sezono dodatno okrepil moštvo, s ciljem igranja za najvišja mesta.

Varovanci Igorja Kolakovića pa po dveh porazih ne mečejo puške v koruzo. Sploh, ker jim v četrtek v goste prihaja francoski prvak Tours. Klub, ki je po kakovosti primerljiv z Ljubljančani, a tudi zasedba, ki je v letošnji evropski sezoni že odvzela niz tako Ziraatu, kot tudi Trentinu. "Tours moramo premagati," je v POPkastu izstrelil izkušeni organizator igre Gregor Ropret, ki je del športne poti preživel v Franciji, nosil dres Nantesa in Cambraija, že igral proti najvidnejšemu evropskemu klubu zadnjih let.

Gregor Ropret in Jani Kovačič se veselita četrtkovega obračuna s Toursom.
Gregor Ropret in Jani Kovačič se veselita četrtkovega obračuna s Toursom.
FOTO: Damjan Žibert

A takrat na drugi strani še ni stal reprezentančni kolega Nik Mujanović, ki bo zanesljivo eden tistih, ki ga morajo Ljubljančani zaustaviti, če želijo razmišljati o končnem uspehu.

Z 'Mujotom' so se (že) srečali

V vrstah slovenskega udeleženca Lige prvakov se dobro zavedajo od kod preži največja nevarnost, a po drugi strani ja jasno, da so v Tivoliju oni gospodar, da je potrebno biti bolj osredotočen nase in svojo igro, kot na tekmeca. Četudi Mujanović zelo dobro pozna okoliščine, ki ga bodo pričakale v slovenski prestolnici. "Kar naj pride, da vse od sebe in bomo po tekmi videli, kdo bo najboljši," dodaja Ropret, ki je v reprezentanci veliko sodeloval z njim in ga kot mladeniča, ki se prebija med vidne predstavnike slovenske odbojke v Evropi, izjemno ceni.

Kot tudi vzdušje, ki ga imajo pri ACH, ne glede na dejstvo, da jim v Evropi vedno nekaj malega zmanjka, da bi stopili na prste tekmecu. "Naš Jožef oz. Jođi, kot ga kliče naš trener Igor Kolaković je glavni in odgovorni za to. Boljšega si ne bi mogli želeti," dodaja Jani Kovačič, sicer član ljubljanske zasedbe, ki ima vselej na zalogi kakšno šalo, da jo strese iz rokava.

