Kdo je dežurni šaljivec v slačilnici ACH Volley?

Odbojkarji ljubljanskega ACH Volleyja v letošnji sezoni ne želijo pustiti vidnega pečata zgolj v tekmovanjih pod okriljem Odbojkarske zveze Slovenije – v domačem prvenstvu ne poznajo poraza, v pokalnem tekmovanju so si zagotovili igranje v finalu - , ampak bi radi Evropo nase opozorili tudi med elito Lige prvakov. V uvodnem krogu skupinskega dela tekmovanja so morali priznati premoč Trentinu, zmagovalcu najelitnejšega evropskega klubskega tekmovanja izpred dveh sezon, v drugem krogu v Tivoliju, turškemu Ziraatu, ki je pred sezono dodatno okrepil moštvo, s ciljem igranja za najvišja mesta.

Varovanci Igorja Kolakovića pa po dveh porazih ne mečejo puške v koruzo. Sploh, ker jim v četrtek v goste prihaja francoski prvak Tours. Klub, ki je po kakovosti primerljiv z Ljubljančani, a tudi zasedba, ki je v letošnji evropski sezoni že odvzela niz tako Ziraatu, kot tudi Trentinu. "Tours moramo premagati," je v POPkastu izstrelil izkušeni organizator igre Gregor Ropret, ki je del športne poti preživel v Franciji, nosil dres Nantesa in Cambraija, že igral proti najvidnejšemu evropskemu klubu zadnjih let.