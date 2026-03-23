Kdo skrbi za glasbo v slačilnici ACH Volley?

Po zmagi nad slovitim Fenerbahčejem odbojkarje ACH Volleyja čaka polfinale pokala Evropske odbojkarske zveze (CEV) in dve tekmi s slovito Gas Sales Piacenzo. Italijansko zasedbo, ki se trenutno v četrtfinalu domačega prvenstva bori za vstop med štiri najboljše klube na Apeninskem polotoku. Klub, ki ima v svojih vrstah zvezdnike kot so italijanski reprezentant Alessandro Bovolenta , turški reprezentant Ramazan Efe Mandirači , Kubanec Robertlandy Simon in mnogi drugi.

A zvezdniška zasedba, ki je po kakovosti in imenih primerljiva s turškim velikanom Fenerbahčejem, rednega dela domačega prvenstva ni odigrala, kot bi si želela, na 22 tekmah smo dosegli 13 zmag, posledično so v končnici sezone naleteli na neugodno Modeno, klub, ki ga s klopi vodi nekdanji slovenski selektor Alberto Giuliani. Kljub dejstvu, da so imeli vodstvo v zmagah z 2:1 in bi lahko na domačem terenu napredovali v polfinale, prve zaključne žogice niso izkoristili. Posledično morajo zdaj še na tekmo v Modeno, pred tem pa jih v sredo čaka obračun z ACH Volleyjem. "Vrhunska ekipa, vajena igranja težkih tekem. Pred obračunom z ACH so brez dvoma v vlogi papirnatih favoritov. A to ne pomeni prav nič. Tudi Fenerbahče je bil. In to so tekme na katerih lahko vsak od igralcev dodatno motiviran," razmišlja Jasmin Čuturić, strokovni komentator odbojkarskih tekem na Kanalu A.

"Piacenza je velik klub. Posledično je velik tudi pritisk na igralce. Res je, da ta trenutek morajo razmišljati tako o Evropi, kot o domačem prvenstvu, morda še bolj o domačem prvenstvu. Ampak vseeno, pred tekmo so favoriti, mi pa lahko ta trenutek obljubimo borbo, potrebno za ugoden izid pred povratnim obračunom," je dodal korektor igre Ljubljančanov Tonček Štern.