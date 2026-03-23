Kdo skrbi za glasbo v slačilnici ACH Volley?

Ljubljana, 23. 03. 2026 15.32 pred 1 uro 3 min branja 0

Avtor:
Matic Flajšman
Tonček Štern in Jasmin Čuturić

V POPkastu smo gostili najučinkovitejšega posameznika ACH Volleyja v letošnji evropski sezoni Tončka Šterna in Jasmina Čuturića, vzeli pod drobnogled tekmeca Ljubljančanov v polfinalu pokala CEV, se dotaknili tudi aktualnega dogajanja v klubu pred tako pomembno tekmo, kot jih čaka. Tudi, kdo je na položaju DJ-a v moštvu, prevzel odgovorno nalogo, ki jo je pred tem imel Alen Pajenk.

Po zmagi nad slovitim Fenerbahčejem odbojkarje ACH Volleyja čaka polfinale pokala Evropske odbojkarske zveze (CEV) in dve tekmi s slovito Gas Sales Piacenzo. Italijansko zasedbo, ki se trenutno v četrtfinalu domačega prvenstva bori za vstop med štiri najboljše klube na Apeninskem polotoku. Klub, ki ima v svojih vrstah zvezdnike kot so italijanski reprezentant Alessandro Bovolenta, turški reprezentant Ramazan Efe Mandirači, Kubanec Robertlandy Simon in mnogi drugi.

A zvezdniška zasedba, ki je po kakovosti in imenih primerljiva s turškim velikanom Fenerbahčejem, rednega dela domačega prvenstva ni odigrala, kot bi si želela, na 22 tekmah smo dosegli 13 zmag, posledično so v končnici sezone naleteli na neugodno Modeno, klub, ki ga s klopi vodi nekdanji slovenski selektor Alberto Giuliani. Kljub dejstvu, da so imeli vodstvo v zmagah z 2:1 in bi lahko na domačem terenu napredovali v polfinale, prve zaključne žogice niso izkoristili. Posledično morajo zdaj še na tekmo v Modeno, pred tem pa jih v sredo čaka obračun z ACH Volleyjem. "Vrhunska ekipa, vajena igranja težkih tekem. Pred obračunom z ACH so brez dvoma v vlogi papirnatih favoritov. A to ne pomeni prav nič. Tudi Fenerbahče je bil. In to so tekme na katerih lahko vsak od igralcev dodatno motiviran," razmišlja Jasmin Čuturić, strokovni komentator odbojkarskih tekem na Kanalu A.

"Piacenza je velik klub. Posledično je velik tudi pritisk na igralce. Res je, da ta trenutek morajo razmišljati tako o Evropi, kot o domačem prvenstvu, morda še bolj o domačem prvenstvu. Ampak vseeno, pred tekmo so favoriti, mi pa lahko ta trenutek obljubimo borbo, potrebno za ugoden izid pred povratnim obračunom," je dodal korektor igre Ljubljančanov Tonček Štern.

Menjava na položaju odgovornega za glasbo na treningih

Štern je med gostovanjem v POPkastu razkril podatek povezan z glasbo v slačilnici, na avtobusu, v fazi ogrevanja pred začetkom treninga. Dolgoletnega 'hišnega DJ-a' Alena Pajenka je zamenjal prosti igralec Jožef Verdinek. "Pajo si ni dovolil, da bi kdo vplival na njegov glasbeni izbor, ki je bil vedno izjemen. Rekel bi, da ni bil najbolj naklonjen glasbenim željam in zato je potem ta naloga padla na Jožefa," je dejal športnik iz Slovenske Bistrice in dodal, da to ne vpliva na razpoloženje v ekipi.

Pred najpomembnejšo tekmo letošnje sezone zaenkrat, skoraj gotovo gre za finale pred finalom v pokalu CEV, je namreč vzdušje izjemno. Takšno, kot ga potrebujejo pred potjo na sredino tekmo v Piacenzi, ki se bo na Kanalu A in VOYO začela ob 20.20. Še pred tem pa vas ob 17.55 na VOYO čaka dvoboj četrtfinala Lige prvakov med poljskim Aseccom Resovio, za katerega igra Klemen Čebulj in Ziraata, ki se je v letošnji sezoni najelitnejšega evropskega klubskega tekmovanja predstavil tudi ljubljanskemu občinstvu.

odbojka POPkast ACH volley tonček štern jasmin čuturić
