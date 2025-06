Klemen iskreno o Evroviziji: Psihično te razsuje na prafaktorje

Zakaj na Evrovizijo ne pošljemo kar Klemna Slakonje? To se je leto za letom, ko je igralec in imitator uspešno vodil Eme, spraševala slovenska javnost. In res, letos je nastopil ta trenutek. Potem ko je partnerici Mojci Fatur predstavil čustveno balado How Much Time Do We Have Left in mu je ona namignila, da s to pesmijo mora na Evrovizijo, se je vse skupaj začelo.

"Izkusil sem, kako je biti v tem blatu med nastopajočimi. Tega nikoli nisem videl, ko sem bil na drugi strani," se je v POPkastu iskreno spominjal obdobja pred Emo, ko je bil deležen številnih komentarjev, bolj in manj prijaznih. "To je bil prvi šok, ki sem ga doživel." Prvi in še zdaleč ne zadnji. Tik po zmagi na Emi je namreč izdal video, v katerem je stopil v čevlje vseh preteklih evrovizijskih zmagovalcev tega tisočletja, tudi v čevlje temnopoltega glasbenika Dava Bentona, ki je v duetu s Tanelom Padarjem na Evroviziji slavil leta 2001, in hitro postal tarča kritik na račun tako imenovanega blackfaca. "Bila je lose-lose-lose situacija," je dejal v POPkastu, v katerem je spregovoril o kočljivi situaciji.