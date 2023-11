Anja Rupel: Temu Klinarju se je čisto utrgalo – sramota!

Anja Rupel in Aleš Klinar - Klinči svojo ljubezensko zgodbo beležita v dveh etapah. Prva, bolj kratkega veka, se je zgodila, ko je bila Anja še gimnazijka, druga pa je sledila po Aleševem služenju vojaškega roka, ko je Anja s skupino Videosex bliskovito dosegla kultni status in očarala oboževalce širom nekdanje skupne države. "Morda je bila to moja vstrajnost," njune začetke pojasni Klinči, Anja pa doda: "Aleš je bil zelo lep dečko, vitek, v tistem času tudi lasat, bil je kar frajer in hodil je z mojo sošolko."

Anja Rupel letos obeležuje 40. obletnico ikonične novovalovske skupine Videosex, s katero je podirala tabuje v širši regiji, Aleš Klinar - Klinči pa letos praznuje 60. rojstni dan, ki ga bo s prerezom kariere od uspešnic skupine Martin Krpan pa vse do danes glasno proslavil s koncertom in v družbi številnih prijateljev: od Alenke Godec do Tilna Artača.