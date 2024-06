Ko nogomet še ni bil za ženske

"Nogometa mi ne boš vzel," je rekla in zaloputnila vrata. Odziv očeta ni bil ravno prijazen. A nogometa ji ni vzel nihče! In to v času, ko nogomet res ni bil za ženske, ker se pa to res ni spodobilo. In da bi stopile na sveto travo, tam trenirale in celo igrale tekmo!? Pisalo se je leto 1971. In to je bil prelomni čas tudi za ženski nogomet, za Sonjo Kranjec in ostale Vijolice in Marjetice. In ta zgodba je še kako zanimiva za čas, v katerega stopamo. To je nov podkast Gregorjev svet žensk o ženski, ki je orala ledino.

Začel se je največji športni dogodek, evropsko prvenstvo v nogometu v Nemčiji. Tedni, ko smo predstavljali naše junake, so mimo. Zdaj je na njih, da pokažejo, kako dobro so se pripravili, kako dobri so kot ekipa in kam sodijo. Za vse od super zvezdnika Jana Oblaka pa do igralcev, ki so igrali v domačem prvenstvu, bo ta izkušnja nekaj posebnega. Ko bodo stekli na zelenico proti Danski v Stuttgartu, bo za mnoge to vrh v njihovi nogometni karieri. Kdo ve, kdaj, če sploh še kdaj, bodo del takšnega spektakla.

Sonja Kranjec in Gregor Trebušak FOTO: 24ur.com icon-expand

A vrnimo se zdaj 50 let v preteklost. No, še kakšno leto več. Se še spomnite revije Antena? Takrat so v tej popularni reviji, v času, ko se je še veliko bralo, ko je Antena še prinašala pogled v svet, kakršen je bil izven naših, jugoslovanskih meja, pozvali dekleta, da se prijavijo v "nogometno šolo". No, namenili so se organizirati tekmo med mariborskimi in ljubljanskimi nogometašicami. Nogometašicami! Nezaslišano. Za tisti čas. Punce nogometa pač niso igrale. Zakaj? Ni ravno pametne razlage, kajti Mima Jaušovec je že igrala tenis, tudi zunaj meja skupne države, med mladinci leta 1973 je osvojila Odprto prvenstvo Francije in leta 1974 Odprto prvenstvo Anglije. Ampak da bi dekleta brcala žogo in to na veliki sceni, to pa ne. A poglejmo še nekaj let nazaj. Da, pred drugo svetovno vojno so tudi ženske igrale nogomet. Časopisni članki iz druge polovice 30. let so poročali o formiranju ženskega nogometa v sosednjih državah, od Avstrije, Češkoslovaške pa do Romunije. Prelomno je bilo verjetno gostovanje dveh avstrijskih ženskih ekip (Austria in Vindobona), ki sta na svoji turneji leta 1937 odigrali tekmo v Zagrebu in Borovu pri Vukovarju. In seveda so tudi na naših tleh ženske začutile možnost in priložnost za to kraljevsko igro z žogo. Pri snovanju ženske nogometne sekcije so se najprej obrnili po pomoč na Jugoslovansko nogometno zvezo, ki pa jih je zavrnila z izgovorom, da ta šport ni primeren za ženske. Znajti so se morale same.

Nogometašice nekoč FOTO: Osebni arhiv Sonje Kranjec icon-expand