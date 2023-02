Ko se babica zaljubi v postavnega vojaka na misiji in zanj porabi vse prihranke

Že dolgo poslušamo, da so spletne goljufije v nenehnem porastu, a kljub temu gredo te novice nekako neboleče mimo večine. Zdi se, da je to rezervirano za tiste, ki so precej naivni, pa da neke velike škode tako ne more biti. Kajti človek je varen doma za računalnikom ali telefonom, nihče ga ne ogroža, poberejo mu le nekaj denarja, ki ga je naivno nakazal na neki račun nekega podjetja, ki ne obstaja. A resnica je mnogo hujša, usode ljudi, ki so žrtve spletnih goljufij, pa veliko bolj tragične, kot si predstavljamo.

"Imeli smo celo primer samomora oškodovanke romantične spletne prevare," me je šokiral David Gracer, višji kriminalistični inšpektor iz Sektorja za gospodarsko kriminaliteto v Upravi kriminalistične policije Generalne policijske uprave. Gracer je v celoti upravičil dolgi naziv, ki ga ima, in v Popkastu prikazal vse pasti možnih goljufij, na katere lahko vsi naletimo na spletu. Kdor si bo vzel čas in prisluhnil, tega ne bo obžaloval. Porast spletnih goljufij Policija beleži že zadnjih 10 let. A ne le število prevar, naraščajo tudi zneski, ki jih goljufi pridobijo. Nekateri oškodovanci ostanejo brez življenjskih prihrankov, drugi gredo celo dlje – najemajo enormno velike kredite, da bi na koncu dobili še več. Gracer je predstavil konkretne primere in človeka spreleti srh, ko sliši, da je naš sodržavljan izgubil več kot pol milijona evrov, ker mu je bilo obljubljeno, da jih bo v žep spravil še dodatnih 200.000. Danes so številke naravnost zastrašujoče. Lani že okrog 1000 kaznivih dejanj, škode pa skoraj 20 milijonov evrov.

V Popkastu boste spoznali zvijače goljufov in kako se obvarovati, da vas ne bodo dobili v svoje kremplje.

V času pandemije je Policija obravnavala skupno okoli 2000 prijav in 40 milijonov evrov je steklo na račune goljufov. Velik del denarja se je izgubil, ljudje so ostali praznih rok, bančnih računov in z velikimi stiskami. Prav je, da je velika pozornost usmerjena v izobraževanje mladih na spletu, kajti pasti so tudi na področju spolnih zlorab zelo velike, a zdi se, da je morda premalo tovrstne pozornosti namenjeno starejši populaciji, ki je v času covida-19 od svojih otrok dobila v roke napravo, ki je ne razumejo vedno prav dobro. Slednji so včasih popolnoma internetno nepismeni, saj so rojeni v času, ko se je govorilo: "Seveda je to res, saj je bilo na televiziji!" In na ta način mnogi razumejo tudi vse, kar vidijo in preberejo na spletu. A ne le, da mislijo, da je vse res, tudi verjamejo vsem, ki do njih pristopijo na spletu, kar je zelo pogosto pri romantičnih prevarah. Pri romantičnih goljufijah so v ospredju starejše (večinoma samske) ženske, pri ostalih prevarah ljudje vseh starosti, vseh profilov, kot pove Gracer. Povedal je, kdaj mora začeti svetiti rdeča lučka za alarm. Največ škode v minulem letu je bilo na področju investicijskih vlaganj. Obravnavali so 236 zadev, oškodovanci pa so izgubili skoraj osem milijonov evrov! "Pri vlaganjih v virtualne valute velja prepričanje, da je možno zelo hitro zelo veliko zaslužiti. A vse, kar se sliši predobro, ne more biti resnično in z veliko verjetnostjo gre za prevaro, vedno morate pomisliti, zakaj je nekaj trikrat bolj poceni v primeru, če kupim na tej spletni strani, kot pa če isti izdelek kupim kje drugje," nas opozarja.

David Gracer, višji kriminalistični inšpektor je bil gost Sare Volčič v Popkastu.

Prav tako je zelo velik alarm, če vas kdo pokliče in prosi, da namestite kakšno novo aplikacijo na svoj računalnik, da lahko potem ta oseba z vašim računalnikom upravlja. "To, da nekdo upravlja s tvojim računalnikom, je dosti podobno kot to, da ga spustiš v stanovanje. Dostop do računalnika, dostop do spletne banke, dajati svoje podatke ... pa če je treba vse to narediti zelo hitro, hitro poslati denar, če se zelo mudi ... vse to je zelo narobe in vodi v težave," svari. Ostal brez denarja in tovornega vozila Gracer predstavi primer gospoda, ki je kupoval tovorno vozilo na spletni strani iz Nemčije za 90.000 evrov. "Cena je bila res ugodna, pa četudi gre za 90.000 evrov. Ko sem se pripravljal na ta primer, namreč nisem našel niti enega samega vozila, ki bi stalo manj kot 300.000 evrov z istimi specifikacijami." Pogoj prodajalca pa je bil, da vozilo kupec plača v celoti vnaprej, in to je tudi zelo veliko opozorilo – če želijo prodajalci denar zelo hitro in vnaprej. Tako spretni so, da celo izdelajo pravo dokumentacijo, prevzamejo imena resničnih družb. "Ko se je kupec peljal na naslov v Nemčiji, kjer naj bi vozilo prevzel, pa je doživel šok, saj nihče tam ni vedel ničesar ne o vozilu ne o podjetju, ki je vozilo prodajalo. Praznih rok in s prazno denarnico se je vrnil domov," nam opiše kriminalistični inšpektor. V Popkastu boste spoznali zvijače goljufov in kako se obvarovati, da vas ne bodo dobili v svoje kremplje. Področje, ki pa je večinoma v sivem polju, je področje ljubezni, kjer smo tudi v resničnem življenju pogosto lahko opeharjeni, čustveno in tudi finančno zelo oškodovani. A za razliko od resničnega življenja, ko smo, vsaj v začetku veze, tudi nekaj lepega doživeli, so spletne romantične zgodbe popolnoma fiktivne, pa četudi oškodovanec, večinoma gre sicer za oškodovanke, del romantike vseeno podoživi z dopisovanjem z nesojenim ljubimcem.

Ljubezenske prevare so izredno boleče in mnoge žrtve jih zaradi sramu sploh ne upajo prijaviti Policiji.