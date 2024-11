'Ko sem prvič videl Mikea Tysona, sem staršema rekel, da želim boksat'

Boksarski trener in promotor Andraž Ciuha 16.11. v ljubljanski dvorani Kodeljevo pripravlja dogodek, s katerem namerava prebuditi profesionlani boks pri nas. Nastopila bo večina najboljših slovenskih boksarjev, ob tem pa tudi dva njegova varovanca: Nejc Petrič in Alen Šišić . "Pokazali bomo veliko tehnike, najvišjo raven slovenskega boksa in veliko srčnosti. Videli bomo, koliko se je vsak borec odrekal, koliko se je pripravljal in kaj kdo čuti do tega športa. Verjamem, da imajo vsi na spisku borb veliko srčnosti in bodo pokazali kakovostne borbe in da bodo tudi gledalci čutili to srčnost. Tako da se zares obeta spektakel," je prepričan Petrič, ki je kot prvi Slovenec osvojil kolajno na evropskem prvenstvu v olimpijskem boksu. Med mlajšimi člani je bil srebrn. Šišić pa je v novem Popkastu dodal: "Mislim da, ker smo na domačem terenu, bo še toliko bolje. Vsi bomo zagotovo pokazali pogum, željo. Kdor obožuje borilne športe in dinamiko mu bo všeč ta koncept borbe: kako preživeti, grizti, zmagati."

Petrič in Šišić že štiri leta trenirata skupaj in sta na sparingih v ringu skupaj preživela praktično nešteto število rund. Kljub temu je zanimivo, da sta navdih za boks našla pri istem izvoru. "Mislim, da sem gledal zadnjo borbo Mikea Tysona. Nisem niti še pogledal borbe do konca, pogledal sem samo nekaj rund in to je bilo dovolj. Meni so oči sijale, kot da sem videl ne vem kaj. Isti večer sem tako želel težiti staršem, da bi rad boksal," pravi Šišić, Petrič pa je dodal: "Zame je bil tudi odločilen Tyson. Ko sem videl njegovo karizmo in kakšen je, sem si pogledal vse njegove borbe in to je bilo to. Vedel sem, da želim to početi. Na začetku sem želel tudi boksati v njegovem slogu, nato pa sem ugotovil, da je potrebno malce prilagoditi vse skupaj svojemu slogu. On je bil eden mojih prvih vzornikov in pa seveda Dejan Zavec, ki nam je pokazal pot in dokazal, da lahko tudi en Slovenec pride na vrh."

V Popkastu je bilo sicer govora tudi o vzponu slovenskega boksa, nedavnemu dvoboju Artuer Beterbiev – Dmitri Bivol ter prihajajočemu spopadu Jakea Paula in Tysona. Vabljeni k ogledu.