Tudi brez avta gre. Iz Kamnika v Ljubljano dnevno s tovornim kolesom

Anja in Martin sta mlada zakonca iz Kamnika, ki namesto osebnega vozila za svoja vsakodnevna opravila raje uporabljata kolo. In to ne povsem običajno mestno kolo, pač pa ju lahko na ulicah Kamnika in Ljubljane opazite med vožnjo s posebnim tovornim kolesom Urban Arrow. Kolo, ki lahko v tovornem delu sprejme enega odraslega ali pa kar tri otroke, je znano tudi pod vzdevkom 'dutch SUV' ali nizozemski enoprostorec, saj gre za nizozemsko električno kolo.