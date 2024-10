Komentarji na spletu: Vprašajmo se, ali bi bili to pripravljeni povedati v živo

V najnovejšem POPkastu sta komika Sašo Stare in Gašper Bergant spregovorila o vselej aktualni tematiki, sovražnem govoru, ki se vedno bolj širi tudi na spletu. Iskanje meje med šalo in žaljivko ni enostavno, a Sašo in Gašper sta prepričana, da je ključnega pomena to, kaj želiš s pikantno šalo povedati in kako jo poveš. V pogovoru sta se dotaknila tudi izzivov komikov v današnjem času in žaljivih komentarjev, ki jih sama prejmeta na spletu, ter kako se z njimi spopadata.