Komičarka Martina Ipša po izgubi 45 kilogramov: Počutim se mlajša!

Brucka Trinity Collegea v Dublinu sredi 40. študira dramo in gledališke študije. V zadnjem letu dni je čez dan študirala, ob večerih pa veliko nastopala ter očarala irsko stand-up sceno. "Počutim se mlajša, je pa res, da sem se prej počutila starejša," se Martina Ipša nasmejano loti komentiranja izgube 45 kilogramov in obuditve študentskih podvigov sredi 40. "Trma, pa enostavno nimam časa jesti," pojasni svojo metodo za izgubo kilogramov.

"Irci so zelo prijazni, hitro te sprejmejo kot del svoje družine," opiše občutke v novem okolju. "Če se z nekom spoznaš v pubu, sta več ali manj že takoj prijatelja," pa pojasni stanje odprtosti družbe v Dublinu.

V naši prestolnici Martina pred največjim irskim praznikom Saint Patrick's Day pripravlja večer irskega stand-up humorja, saj želi s povabljenimi gosti povezati kulturo obeh narodov. "Kar nekaj Ircev, ki sem jih spoznala, je že obiskalo Slovenijo. Vsi hvalijo lepote naše dežele, da je polna prijaznih ljudi in dobre hrane," doda o povezanosti obeh narodov. Zakaj se med študenti na Irskem počuti kot njihova mama in zakaj študentske žure zapusti po vljudnostni uri druženja, pa preverite v aktualnem POPkastu s Simonom Vadnjalom.