Komičarka Martina Ipša po izgubi 45 kilogramov: Počutim se mlajša!

Ljubljana, 09. 03. 2026 08.00 pred 52 minutami 1 min branja 6

Avtor:
Simon Vadnjal
POPkast Martina Ipša

Komičarka Martina Ipša je ta vikend nastopila na mednarodnem filmskem festivalu komedije v ZDA. Irish-American Comedy in Film Fleadh je potekal v kulturnem centru Count Basie Center for the Arts v ameriški zvezni državi New Jersey, Štajerka pa je na festivalu nastopila kot zmagovalka stand-up tekmovanja na Dublin International Comedy Film Festivalu, kjer je prejela nagrado za najboljšo komičarko. Gostji aktualnega POPkasta s Simonom Vadnjalom se je življenje v zadnjem letu dni obrnilo na glavo. Zaradi študija v Dublinu se ji odpirajo številne nove možnosti in potencial mednarodne kariere.

Brucka Trinity Collegea v Dublinu sredi 40. študira dramo in gledališke študije. V zadnjem letu dni je čez dan študirala, ob večerih pa veliko nastopala ter očarala irsko stand-up sceno. "Počutim se mlajša, je pa res, da sem se prej počutila starejša," se Martina Ipša nasmejano loti komentiranja izgube 45 kilogramov in obuditve študentskih podvigov sredi 40. "Trma, pa enostavno nimam časa jesti," pojasni svojo metodo za izgubo kilogramov.

"Irci so zelo prijazni, hitro te sprejmejo kot del svoje družine," opiše občutke v novem okolju. "Če se z nekom spoznaš v pubu, sta več ali manj že takoj prijatelja," pa pojasni stanje odprtosti družbe v Dublinu.

V naši prestolnici Martina pred največjim irskim praznikom Saint Patrick's Day pripravlja večer irskega stand-up humorja, saj želi s povabljenimi gosti povezati kulturo obeh narodov. "Kar nekaj Ircev, ki sem jih spoznala, je že obiskalo Slovenijo. Vsi hvalijo lepote naše dežele, da je polna prijaznih ljudi in dobre hrane," doda o povezanosti obeh narodov. Zakaj se med študenti na Irskem počuti kot njihova mama in zakaj študentske žure zapusti po vljudnostni uri druženja, pa preverite v aktualnem POPkastu s Simonom Vadnjalom.

POPkast Martina Ipša komičarka Simon Vadnjal stendup komedija
Neža001
09. 03. 2026 08.45
Martina = carica! Odlična humoristka!
1 0
ARNO50
09. 03. 2026 08.40
Kdo? Kaj?
seter73
09. 03. 2026 08.39
zdaj ko se shujsala, vsaj zgleda k dec ne pa prej k je bila kot kaksna bba
abmam
09. 03. 2026 08.26
Ubogi, kdor jo posluša in se celo smeje njenim štosom.
Neža001
09. 03. 2026 08.45
ne razumeš njenih štosov, a? Hja, bi blo treba narest vsaj 4 razrede osnovne....
asdfghjklč
09. 03. 2026 08.16
komičar-ka.
