Ksenija Benedetti: Mnoge je pretreslo poglavje o Borisovem padcu

"Forma te knjige je drugačna," pogovor v POPkastu začne Ksenija Benedetti in pove, da je knjiga zapisana v obliki intervjuja: "Vsakega od 75 spraševalcev sem prosila, da mi pošljejo po tri nevsakdanja vprašanja. In iz tega se je razvila knjiga. Seveda sem potem vsa ta vprašanja razmetala in jih vpletla v neka smiselna poglavja. So pa ljudje, ki so me spraševali zelo različni in iz različnih področij. To se mi je zdelo pomembno, da so si med seboj različni."

Med spraševalci so tako njena mama, njena dobra prijateljica, njen mož Boris Cavazza in njegova družina, njegov sin Sebastian in njegovi vnuki. Med spraševalci so tudi znani Slovenci, kot sta igralki Katarina Čas in Ajda Smrekar, predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar, nekdanji predsednik Milan Kučan, igralec Jurij Zrnec, antropolog Dan Podjed, dr. Peter Čeferin, glasbenik Zoran Predin in mnogi drugi. Zadnji od navedenih spraševalcev na seznamu je skrivnostni 75. spraševalec. In na vprašanje, kdo je to, Ksenija nagajivo pove: "To me vsi vprašanje, ampak ne bom povedala, kdo je!"