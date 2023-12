Lado Bizovičar: Jaz sem enciklopedija napak

V studiu našega POPkasta smo tokrat gostili Lada Bizovičarja. Lado sicer ni najbolj navdušen nad intervjuji, a nam ga je k sreči uspelo prepričati, da bo pogovor sproščen in da mu bomo dali priložnost povedati vse, kar hoče sam povedati. V pogovoru ni govoril le o svoji dolgoletni karieri, temveč je spregovoril tudi malce o svojih nečakinjah in hčerkah, o tremi, s katero se spopada še dandanes, in o glasbi, seveda.

Januarja ga čaka največji projekt v njegovi karieri, namreč v Stožicah pripravlja do zdaj največjo, najboljšo in enkratno predstavo Slovenska muska v Stožicah! Povedal je, da se mu bo na odru pridružilo kar nekaj gostov, ter nam zaupal, koga vse je poklical in povabil k sodelovanju. Več pa v POPkastu.