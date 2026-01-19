Se lahko Barcelona opeče na gostovanju v Pragi?

Bližamo se koncu skupinskega dela prestižne Lige prvakov. Ta teden je na sporedu predzadnji krog, v katerem nas zopet čakajo nadvse zanimive tekme. Najprej se bosta na Giuseppe Meazzi udarila Inter in Arsenal. Topničarji si bodo želeli ohraniti 100-odstoten izkupiček v letošnji sezoni elitnega evropskega tekmovanja. V sredo pa se Barcelona odpravlja na gostovanje v Prago, Katalonci imajo na videz lahko nalogo, a jih bo na Češkem pričakalo skoraj 20.000 vročekrvnih navijačev. V najnovejšem POPkastu smo se poleg Lige prvakov dotaknili še vselej zanimivega in bizarnega afriškega pokala narodov in prihajajočega evropskega prvenstva v futsalu, ki si ga boste lahko ogledali na Kanalu A in VOYO.