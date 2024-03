Lara Komar o mešanju jezikov: Sedela sem ob cesti in se učila barve avtomobilov

Laro Komar je širša Slovenija spoznala, ko je v seriji Reka ljubezni zaigrala v vlogi fotografinje Irene Rot. Kot priznava sama, danes pogreša to obdobje, čeprav se ji v življenju ves čas nekaj dogaja. Nedavno je zaključila s snemanjem ene od italijanskih nadaljevank, kmalu pa jo ponovno čaka delo v gledališču. Kako usklajuje družinsko življenje s kariero, zakaj včasih išče svojo identiteto in kako se sooča z življenjskimi izzivi, izveste v POPkastu.

Lara Komar je izjemno sončna oseba, ki ji nasmeh redkokdaj izgine z obraza. Njena pozitivna energija ji pomaga tudi pri delu in vstopanju v čevlje likov, ki so jo zaznamovali za vedno. Eden od teh likov je tudi Irena Rot, fotografinja, ki smo jo pred leti spoznali v seriji Reka ljubezni. "Pogrešam tisto obdobje. Bilo je fantastično. Atmosfera je bila zelo domača. Pogrešam pokrajino, pogrešam ljudi, ki smo jih spoznali, saj smo bili zelo povezani," je zaupala igralka, ki jo po tej vlogi še danes prepoznavajo na cesti, celo v Italiji. "Ko delaš dobro, to pride do ljudi," je prepričana.

Gostja POPkasta je bila igralka Lara Komar. FOTO: Damjan Žibert icon-expand

'Vsakič se sprašujem, kaj je moj jezik in kaj je moja identiteta' Lara je rojena v Trstu, njena mama je Italijanka, oče Slovenec, zato je bilo mešanje jezikov pri njih doma nekaj običajnega. "Vsakič se sprašujem, kaj je moj jezik in kaj je moja identiteta. Odločila sem se, da sem Tržačanka in del mene je več stvari," je zaupala igralka. Tudi njen mož je Italijan, doma pa se sama s sinovoma pogovarja v slovenščini. "Otroka obiskujeta slovensko šolo, čeprav živimo v Trstu," je razkrila in nadaljevala: "Artur in Joakim z očetom govorita v italijanščini, a se mi zdi, da so te mlajše generacije veliko bolj odprte za takšne stvari in nista omejena z državnimi mejami."

Lara je rojena v Trstu, njena mama je Italijanka, oče Slovenec, zato je bilo mešanje jezikov pri njih doma nekaj običajnega. FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Taktika za učenje jezika: Sedenje ob cesti in poimenovanje barve avtomobilov Igralka obvlada tako italijanski kot slovenski jezik, kar ji pomaga tudi pri karieri v Italiji. Oba jezika sta ji tako domača, da je včasih težko ugotoviti, v katerem jeziku razmišljajo njeni možgani. "V moji glavi je tržaščina, to ni ne slovenščina in ne italijanščina. Možgani se sicer navadijo na trenutek, v katerem živiš, a da sem dobila spontanost v jeziku, sem morala veliko delati na tem, da ne prevajam v glavi," je povedala in zaupala svojo taktiko za učenje: "Sedela sem ob cesti in gledala avtomobile. Meni je bilo normalno, da sem v glavi rekla roso je rdeče. A morala sem navaditi možgane, da gre direktno v slovenščino."

Mediteranska disciplina snemanja: Pred akcijo je čisti kaos Zadnja tri leta je Lara snemala v Rimu, kjer je sodelovala pri eni od italijanskih serij. "Na snemanjih velja mediteranska disciplina. Pred akcijo je to en velik kaos. Vsi se pogovarjajo, vsi mahajo, nekdo stoji tam, pa bi moral stati tam, ko rečejo akcija, pa je tišina. Tega nisem bila navajena," je priznala in dodala, da je sama poskusila vpeljati slovensko disciplino, a ji ni uspelo. Zdaj je s snemanjem zaključila. Sama je prosila, če lahko njen lik izstopi, saj je preveč pogrešala Trst in Slovenijo. Zdaj spet nastopa v Sloveniji, kjer jo prav na materinski dan čaka premiera monokomedije z naslovom Tako bližji, ki jo je lansko leto sicer že odigrala v italijanščini.

