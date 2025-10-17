Lea Mihevc: Ne bi si mogla želeti boljše šole življenja

Lea Mihevc ni tabula rasa, ko govorimo o slovenskih serijah. Nastopila je namreč že v mnogih, je pa tokrat prvič prevzela glavno vlogo. Jo je strah, da bi bila ta tako odmevna, da bi za ljudi ostala Sara? "Niti ne. Mogoče me je bilo včasih. Ampak zdaj si mislim, da je lahko to, če je vloga tako odmevna, tudi nekaj lepega /.../ Igralec je skupek mnogih vlog in ta je še ena izmed. Če pa je še prepoznavna, pa še toliko bolje," je dejala.
Kot priznava, sta si s Saro do neke mere podobni, ob tem pa zelo drugačni. "Ko se v nekaj zapičim, sem kar trmasta. Je pa res, da veliko bolj razmišljam kot ona. Ona sledi intuiciji, jaz pa o vsem preveč razmišljam," pove.
'Otrok moje delo ne zanima'
Mihevc igra tudi v mnogih gledaliških predstavah in drugih projektih, a priznava, da je količino dela zaradi družinskega življenja omejila. "Poskušam početi eno stvar naenkrat, saj te to lahko tudi zelo odzemlji," razloži.
Prav tako pa domov ne nosi ne vlog ne dela: "Otrok to ne zanima. Ti moraš biti 100-odstoten, prisoten. Potem pa je tam moj partner, ki me posluša, ko mi kaj leži na duši. Zelo mi pomaga, da živim v Mariboru - da je vmes ta mehurček, ura in 20 minut med snemalnim setom in domom, da lahko odložim delo /.../ Če sem doma 150-odstotna, potem lažje grem. In potem sem 150-odstotna na setu."
- FOTO: Aljoša Kravanja
New York: od manekenstva do igre
Preden se je odločila za igro, je Mihevc v svojih 20. letih daljše obdobje živela v New Yorku. Prva leta se je tam ukvarjala z manekenstvom, spoznala in delala je tudi z velikimi imeni iz sveta mode, kot je denimo Heidi Klum. "New York me je veliko naučil. To mesto deluje tako, da je en teden kot en mesec, en mesec je kot eno leto ... Tako je zgoščeno, toliko stvari se zgodi, ker je tako zelo nabito. Ne bi si mogla želeti boljše šole življenja," je povedala.
