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POPKAST

Zakaj so Leo Sirk v Srbiji označili za divo?

Ljubljana, 17. 06. 2026 07.00 pred 5 minutami 2 min branja 0

Avtor:
Eva Mavrič
POPkast z Leo Sirk in novinarko Evo Mavrič.

Lea Sirk vstopa v novo obdobje. Simpatična primorska glasbenica, ki je na sceni že dve desetletji in je leta 2018 Slovenijo uspešno predstavljala na Evroviziji, je svoj zvok in podobo našla v ritmih disco funka. Kako so se na novo glasbeno obdobje odzvali njeni najbližji? Kaj lahko pravzaprav pričakujemo od nove Lee in zakaj so jo v Srbiji označili za divo? O tem in marsičem drugem v najnovejšem POPkastu.

"To je taka kreativna doba," je novo ero svoje glasbe, v katero je vstopila z novo poskočno pesmijo, v svežem POPkastu opisala glasbenica Lea Sirk, ki je pred dvema desetletjema pred kamerami prvič pokazala svoj talent. Slednji jo je kasneje popeljal na odre številnih glasbenih tekmovanj, veličastni evrovizijski oder, v bend, ki je skrbel za glasbo v našem šovu Zvezde plešejo in na oder šova Znan obraz ima svoj glas, kjer se je izkazala kot tekmovalka in žirantka.

"Tokrat se zelo veselim te spremembe, ki se dogaja, in komaj čakam novo ero, nove koncerte, nove šove in vse, kar paše zraven. Disco funk ima neke svoje zahteve. Moraš biti zelo natančen, hkrati ujeti neko nostalgijo, ki je jaz nisem doživela, ker takrat še nisem bila rojena. Ujeti moraš to lahkotnost, ta 'vajb', ki ga lahko začutiš tudi prek radijskih postaj ali pa v živo," je še povedala o novi kreativni dobi.

Mejnikov, ki jih je tekom dveh desetletij ustvarjanja doživela, je bilo veliko, a v spominu izstopa prva Evrovizija, ki jo je doživela kot spremljevalna vokalistka. Kako se spominja velikega evrovizijskega odra, ki ga je nato doživela tudi kot glavna nastopajoča? Zakaj je bila prepričana, da finala leta 2018 ne bo videla? Kakšen je bil občutek v dvorani, ko se je zgodila 'tehnična napaka' in ali je tudi sama doživela poevrovizijsko depresijo, o kateri govorijo številni nastopajoči?

Kako Lea usklajuje zasebno življenje s tremi otroki in polno zaseden urnik? Kakšna je kot mama in ali bi svojim otrokom priporočila vstop v svet estrade? Kako so se njeni najbližji odzvali na novo glasbeno obdobje in kaj lahko pravzaprav pričakujemo od simpatične Primorke v prihodnjih mesecih? V novem POPkastu z Leo Sirk.

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