Zakaj so Leo Sirk v Srbiji označili za divo?

"To je taka kreativna doba," je novo ero svoje glasbe, v katero je vstopila z novo poskočno pesmijo, v svežem POPkastu opisala glasbenica Lea Sirk, ki je pred dvema desetletjema pred kamerami prvič pokazala svoj talent. Slednji jo je kasneje popeljal na odre številnih glasbenih tekmovanj, veličastni evrovizijski oder, v bend, ki je skrbel za glasbo v našem šovu Zvezde plešejo in na oder šova Znan obraz ima svoj glas, kjer se je izkazala kot tekmovalka in žirantka.

"Tokrat se zelo veselim te spremembe, ki se dogaja, in komaj čakam novo ero, nove koncerte, nove šove in vse, kar paše zraven. Disco funk ima neke svoje zahteve. Moraš biti zelo natančen, hkrati ujeti neko nostalgijo, ki je jaz nisem doživela, ker takrat še nisem bila rojena. Ujeti moraš to lahkotnost, ta 'vajb', ki ga lahko začutiš tudi prek radijskih postaj ali pa v živo," je še povedala o novi kreativni dobi.