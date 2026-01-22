Legendarni Simeunović o skupini, pritisku in realnih možnostih Slovenije

Pred vrati je uvodna tekma slovenske futsal reprezentance na evropskem prvenstvu, ki prinaša odgovore na mesece pričakovanj, analiz in tihega optimizma. V novem POPkastu smo gostili legendarnega Mileta Simeunovića, enega največjih imen slovenskega futsala, danes uspešnega trenerja vrhniškega Silika. V pogovoru je spregovoril o zahtevni skupini, ki čaka Slovenijo, o tem, kako se futsal spreminja iz leta v leto, ter – na podlagi bogatih izkušenj z največjih odrov – tudi o posebni teži igranja na evropskem prvenstvu.