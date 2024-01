Lepo bi bilo olimpijske kvalifikacije igrati doma

OGLAS

Slovenija je na evropskem rokometnem prvenstvu osvojila 6. mesto. Poraz z Madžari v tekmi za 5. mesto je bil grenak, še zlasti zato, ker so imeli do zadnje minute dvoboja vse v svojih rokah. A izčrpani, po prespani noči, so zadovoljni z rezultatom. Sploh po vsem, kar se jim je dogajalo pred in med prvenstvom. Najprej so jih pošteno zdesetkale poškodbe. "Menim, da je izplen na evropskem prvenstvu, torej 6. mesto, realnost. Reprezentance, uvrščene od 5. mesta do 12., so tesno skupaj, dejal pa bi, da so najboljše tri zasedbe evropskega prvenstva korak pred tekmeci," je v Popkastu povedal Gašper Marguč, desno krilo slovenske izbrane vrste, ki v sredo začenja treninge v dresu madžarskega in evropskega velikana Telekom Veszprema, kjer bodo na treningu pozdravili tudi štiri člane evropskih prvakov (Kentin Mahe, Ludovic Fabregas, Hugo Descat, Nedim Remili).

Francozi so v napetem finalu, po podaljških, premagali Dance. FOTO: AP icon-expand

Olimpijski prvaki Francozi so v velikem finalu premagali svetovne prvake Dance in se po desetih sušnih letih v domovino vrnili z zlato medaljo z EP okrog vratu. "Francozi so bili fizično najmočnejši na turnirju. Rekel bi, da govorimo o zasedbi, ki z menjavami ne ohranja rezultata, ampak dela razliko, dodatno 'lomi' tekmeca. In to se je na tem prvenstvu dobro videlo," o moči galskih petelinov razmišlja Tomaž Tomšič.

Sojenje? Spremembe so nuja! Veliko medijske pozornosti sta si po polfinalnem obračunu med Švedsko in Francijo 'prislužila' makedonska sodnika Slave Nikolov in Gjorgji Načevski. Elohim Prandi je z mojstrovino, po izteku igralnega časa, dosegel gol, izsilil podaljške, a mnogi so prepričani, da je šlo za nepravilno izvedbo. Sodniški dvojec odločitve ni preveril z video izzivom, posledično so bili Švedi neuspešni s pritožbo. Sodniška odločitev je torej obveljala, varovanci Giulliama Gilla so izsilili podaljšek in zmagali. "Ne razumem, zakaj ekipe nimajo možnosti klicanja nekakšnega 'challengea' ravno v takšnih primerih. Ampak bolj me skrbi nekaj drugega. Tokrat je bilo to na reprezentančni ravni, naslednjič bo na klubski in nekdo, ki je sponzor, zraven s srcem, bo doživel nekaj takšnega in bo rekel, da se ne gre več. Ker težko prenese takšne zadeve," je kritičen Tomšič, ki se zaveda, da so pravila jasno napisana, žal pa so kriteriji parov enkrat takšni, drugič pa drugačni, zaradi česar trpijo igralci, stroka in vsi vpleteni v delovanje bodisi reprezentance bodisi kluba.

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

