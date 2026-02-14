Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Politika Gospodarstvo Šport Zabava Ostalo
Voyo.si
POPKAST

Leški: Ko sprejmeš takšno odločitev, pride tudi do krize identitete

Ljubljana, 14. 02. 2026 07.00 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
Tadej Vidrih
Andreja Leški

V novem POPkastu smo gostili olimpijsko prvakinjo Andrejo Leški. Odlična judoistka se je že pred igrami v Parizu odločila, da bo, ne glede na rezultat, sklenila svojo športno pot. Konec kariere bo uradno oznanila na turnirju Ljubljana Open, nam pa je v ekskluzivnem pogovoru zaupala, kaj je botrovalo (za marsikoga presenetljivi) odločitvi.

Andreja Leški je z zmago v Parizu poskrbela že za sedmo slovensko olimpijsko kolajno v judu. Le redki so bili, ki so že takrat vedeli, da bo to tudi njen zadnji nastop na tatamiju.

"Nekako sem že v procesu pred olimpijskimi igrami prišla do te odločitve. Že pred tem sem načrtovala, da bo to moj zadnji nastop. Nekako se mi zdi, da je bilo že vsega preveč. Ko si ti enkrat v tem ritmu, se vse vrti okoli juda. Vse je podrejeno judu. Moraš se predati, moraš se 110-odstotno predati temu, kar delaš, da si lahko tako uspešen, da lahko dosegaš te najvišje cilje. In to vzame nekaj prostora za vse ostale stvari. Odločila sem se, da bi rada šla ven iz tega, recimo temu, zaprtega kroga dogodkov, ljudi ... Imela sem svoje cilje in moram reči, da se mi zdi skoraj pravljično, da mi je uspelo v bistvu priti do vrhunca na tej točki, da lahko z mirno vestjo sprejmem to odločitev," nam je v POPkastu zaupala simpatična Primorka.

Preberi še Andreja Leški potrdila, da zaključuje kariero

Čeprav je odločitev sprejela po tehtnem razmisleku in se je nanjo poskušala tudi psihično pripraviti, je način življenja čez noč vse prej kot lahko spremeniti.

"Kljub temu da sem delala na tem, da bo to neka lažja tranzicija, da imam še vedno plan B, plan C, tukaj pogosto pride do krize identitete. Jaz sem v judu že več kot 20 let in to je neka tvoja stalnica, ki zavzema večji del tvojega dneva. Takšno spremembo je čez noč težko sprocesirati. Zato sem se tudi podala po eni takšni poti, da sem se zavedala, da bo to transformacija, ki bo trajala in še traja. Se mi zdi, da še zdaj nisem povsem tam. Ni tako, kot da zapreš knjigo, jo odložiš in odpreš drugo. Ampak se potem o tej knjigi še malo pogovarjaš, jo analiziraš, razmišljaš, če bi šla še kaj pogledati nazaj. Res je pomembno, da imajo športniki (ob športu) še nekaj zraven. Da imajo še neke svoje temelje v življenju, na katere se lahko pozneje naslonijo, h katerim se lahko vrnejo," je izzive, ki jih prinaša konec kariere, opisala Leški.

Preberi še Andreja Leški je olimpijska prvakinja!

Ena najboljših slovenskih judoistk vseh časov ob tem poudarja, kako pomembno je, da športnikom stojimo ob strani: "Ljudje, ki ste okoli športnikov, dajte preveriti, se jim posvetiti ... Malenkosti lahko včasih pomagajo. Ob tej priložnosti lahko povem, da sem zelo hvaležna, da ob meni še vedno stoji klub, ki mu je mar, s katerim še zmeraj sodelujem in ki preverja, ali je z mano vse v redu v tem procesu. Tudi družina me spremlja vseskozi v tem procesu tranzicije. Pomembno je, da imaš nekoga, s katerim lahko govoriš, da mu zaupaš težke trenutke, težave, ki se pojavijo v takšnem času, v takšni situaciji."

Po uspehu v Parizu Leški nekoliko drugače spremlja letošnje zimske olimpijske igre v Milanu in Cortini. "Zdaj me predvsem zanima ta pogled, kako športniki vse skupaj doživljajo, njihove intervjuje po vseh uspehih, po porazih, po vseh teh vzponih in padcih, ki se dogajajo na olimpijskih igrah. In to je tisto, kar me predvsem zanima, ker se lahko poistovetim z njimi in morda vidim, kako tudi drugi gredo skozi eno takšno življenjsko izkušnjo," pravi 29-letna Primorka.

Z Leški smo se sicer pogovarjali tudi o prihodnosti slovenskega juda, kaj v šport prinašajo družbena omrežja in kaj bo počela zdaj, ko je končala športno pot. Vabljeni k ogledu.

popkast andreja leški judo
  • katalog
  • Set orodij
  • Električni prekopalnik
  • Vrtna hiška
  • Akustični panel
  • Drsna vrata
  • Kopalniško pohištvo
  • Visokotlačni čistilnik
  • Robotska kosilnica
  • Regal
  • bauhaus - lestev
  • akumulatorske škarje
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Razlog, da se veliko staršev znajde pred tem vprašanjem
To se zgodi, ko otrok odrašča s hišnim ljubljenčkom
To se zgodi, ko otrok odrašča s hišnim ljubljenčkom
Znaki izgorelosti pri materah: Bodite pozorne
Znaki izgorelosti pri materah: Bodite pozorne
Kako preprečiti odtujenost otrok: napake, ki jih delajo starši
Kako preprečiti odtujenost otrok: napake, ki jih delajo starši
zadovoljna
Portal
Njena nova frizura je pritegnila veliko pozornosti
Dnevni horoskop: Ribe imajo odprto srce, raki hrepenijo po toplini
Dnevni horoskop: Ribe imajo odprto srce, raki hrepenijo po toplini
4 modni kosi iz preteklosti, ki se vračajo v modo
4 modni kosi iz preteklosti, ki se vračajo v modo
Najbolj priljubljene vsebine na VOYO
Najbolj priljubljene vsebine na VOYO
vizita
Portal
Tri živila, ki lahko spodbudijo prebavo in pomagajo pri kroničnem zaprtju
3 horoskopska znamenja, ki najhitreje pregorijo in kako lahko zaščitijo svoje zdravje
3 horoskopska znamenja, ki najhitreje pregorijo in kako lahko zaščitijo svoje zdravje
Šest simptomov, ki jih morajo ljudje po 50. letu nujno preveriti
Šest simptomov, ki jih morajo ljudje po 50. letu nujno preveriti
Osteoartritis se pojavlja pri vse mlajših odraslih, posledice pa lahko trajajo desetletja
Osteoartritis se pojavlja pri vse mlajših odraslih, posledice pa lahko trajajo desetletja
cekin
Portal
Od države prejme 7250 evrov mesečno
Carrie Bradshaw indeks 2026: Drzna resnica o samskem življenju – in zakaj si ga danes ne more privoščiti skoraj nihče več
Carrie Bradshaw indeks 2026: Drzna resnica o samskem življenju – in zakaj si ga danes ne more privoščiti skoraj nihče več
Osupli nad cenami hrane na OI 2026: "To je presenetljivo poceni!"
Osupli nad cenami hrane na OI 2026: "To je presenetljivo poceni!"
Kako izbrati pravo srednjo šolo 2026: 7 ključnih korakov za devetošolce in starše
Kako izbrati pravo srednjo šolo 2026: 7 ključnih korakov za devetošolce in starše
moskisvet
Portal
Ali moške v zakonu lahko privlačijo druge ženske?
Zakaj uriniranje pod prho ni dobra ideja
Zakaj uriniranje pod prho ni dobra ideja
Kaj se zgodi s tvojim Facebook profilom, ko umreš?
Kaj se zgodi s tvojim Facebook profilom, ko umreš?
Koliko krofov poje pravi Slovenec v pustnem tednu?
Koliko krofov poje pravi Slovenec v pustnem tednu?
dominvrt
Portal
Kendall Jenner je to dolgo pozabljeno barvo zofe spet naredila modno
Pozabite na vrtnice, ta rastlina bo osvojila srce vaše partnerke
Pozabite na vrtnice, ta rastlina bo osvojila srce vaše partnerke
Kako očistiti rešetke pečice kot profesionalec
Kako očistiti rešetke pečice kot profesionalec
Kako z ureditvijo doma omiliti zimsko potrtost
Kako z ureditvijo doma omiliti zimsko potrtost
okusno
Portal
Božanski krofi po receptu Sanje Sirk
Jed, ki obljublja popolno mehkobo in sočnost
Jed, ki obljublja popolno mehkobo in sočnost
Kaj kuhati med počitnicami? 7 idej za okusne obroke
Kaj kuhati med počitnicami? 7 idej za okusne obroke
Pripravite popoln pire krompir z naslednjimi triki
Pripravite popoln pire krompir z naslednjimi triki
voyo
Portal
Francoski poljub
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Trinajst življenj
Trinajst življenj
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1534