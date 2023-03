Let 3: Bistveno je, da ne pretiravamo s kazanjem spolovila

Ustanovitelja hrvaške skupine Let 3, Damir Martinović - Mrle in Zoran Prodanović - Prlja, pravita, da njihova akcija prijave na festival Dora izvira iz želje, da svojo protivojno pesem Mama ŠČ pokažejo čim večjemu občinstvu. "Tja sploh nismo šli z namenom zmage, o tem nismo razmišljali, vendar smo želeli naše sporočilo ljubezni in miru deliti čim širše. Začeli smo z delom, pripravami in nastala je pesem. Potem smo ugotovili, da smo bili sprejeti na Doro. Potem smo sklenili: O.K., tega se ne bomo lotili, kot da nam ni mar. Dajmo se potruditi, naredimo to, kot znamo in zmoremo." Glasbenikom je načrt več kot uspel, saj so na Dori pometli s konkurenco in si pridobili vstopnico za Liverpool, kamor gredo z velikim veseljem."Delali bomo v vrhunskih pogojih. Vrhunska produkcija, videlo nas bo na milijone gledalcev – to je izvrstno. Hinavsko bi bilo, da bi zdaj jamrali, kako nam je težko. Kdo pa nas je v to silil? Ponosen sem na nas."

Skupina meni, da jih organizatorji Evrovizije kljub spornim delom besedila pesmi in provokativnemu nastopu ne bodo cenzurirali. "Ekipa Evrovizije je bila prisotna tudi na naši Dori in če bi bila cenzura potrebna, bi to storili že tam. Vedo, za kaj gre, o čem se poje, kako je nastop videti. Vse jim je jasno in tukaj nimajo nobenih pritožb glede ničesar. Bistveno je, da ne pretiravamo s kazanjem ku****, konkretno spolovila ... Lahko nakažeš, da je pod hlačkami ali pod prosojnim kostimom spolovilo, ne sme pa se ga preveč videti. Tudi seksanje na odru ni ravno primerno ... Ostalo pa je O.K. Prej erotika kot pornografija. Na odru seksa ne bo - seksali bomo pred in po nastopu."