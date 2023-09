'Leta 2015, zaradi medalje, sem tudi sam zakorakal med odbojkarje'

Slovenija je odbojkarska velesila. Od leta 2015 le na evropskem prvenstvu v Krakovu ni zaigrala v finalu. Takrat so bili zanje v četrtfinalu, manj kot 24 ur po zmagi nad gostitelji Poljaki v osmini finala turnirja, premočni kasnejši evropski prvaki Rusi. A tisto je zgodovina, saj je bil že naslednji Eurovolley v Stožicah nova zgodba o uspehu, vse do finala so varovanci Alberta Giulianija navduševali in kljub dvema spodrsljajema v skupinskem delu tekmovanja so pred njimi pokleknili vsi. Selitev v Pariz in s tem finale s Srbijo pa se je za četo italijanskega stratega začel fantastično in končal s porazom.

Že dve leti kasneje, začelo se je v Ostravi na Češkem, končalo v Katovicah na Poljskem, so Slovenci po enaki poti kot skozi Stožice do Pariza prišli v veliki finale – po verjetno enem najbolj razburljivih polfinalnih obračunov v zgodovini odbojke, ko so strli odpor domačinov Poljakov, da bi si priigrali finale s kasnejšimi evropskimi prvaki Italijani. Slovenci so javnost tako zelo razvadili, da se od njih na največjih tekmovanjih pričakuje le še medalje, in kako bi bilo drugače, ko se človek ne more znebiti občutka, da so danes še kakovostno raven višje kot pred letom dni, ko so bili četrti na svetovnem prvenstvu.