'Letos je vsak ponedeljek prijetno vstopiti v slačilnico'

Česa so sposobne rokometašice Krima Mercatorja v sezoni 2024/25? Če sta domači lovoriki nekaj, kar je označeno z 'obvezno', je drugače ob omembi Lige prvakinj. Slovenske državne prvakinje si želijo na zaključni turnir najboljše četverice, najbolj drzne napovedi so ob 40. obletnici delovanja kluba povezane tudi z naskokom na evropski vrh. Nekaj, kar je vse prej kot enostavno, sploh ob izjemnih ženskih kolektivih, ki imajo neskončno denarja, sestavljajo t. i. sanjska moštva. A zvezdnice niso bile še nikoli garancija za uspeh. Prej dober kolektiv, ekipni duh, v prijetnih in zahtevnih trenutkih, ki so v športu nekaj vsakdanjega.

"Me smo najbolj vesele, da so ob nas zvesti navijači, ki dobro razumejo, kako težka je pot do vsake zmage, ki znajo to nagraditi z boljšim obiskom iz tekme v tekmo. Naša dolžnost je, da se jim zahvalimo z dobro igro, z borbenostjo na igrišču, ampak jasno je, da je težko vedno zmagati, ko v življenju obstajajo vzponi in padci oz. zmage in porazi," je v POPkastu povedala Tjaša Stanko, ki je izjemno vesela, da so skupaj s soigralkami sezono začele s štirimi zaporednimi zmagami, še bolj pa jo veseli dejstvo, da skupaj z dekleti dihajo kot eno in tako je pot do zastavljenega cilja lažje doseči.

Tudi, ko ne gre vse, kot bi si želele, denimo proti norveškemu Storhamarju, najdejo rešitev, strnejo vrste, naredijo delni izid, ki jih pripelje v položaj, da lahko tekmo obrnejo sebi v prid. Ravno zaradi tega, če slabo odprejo tekmo, ne delajo panike.