'Letos Marc Marquez ne bo več tako dominanten'
Pred vrati je nova sezona motoGP, ki tudi letos obljublja vroče dogajanje za motociklistične navdušence. V najnovejšem POPkastu je beseda tekla o prvih uradnih treningih, na katerih je bil najboljši Italijan Marco Bezzecchi. Za skoraj pol sekunde je bil hitrejši od aktualnega prvaka Marca Marqueza. Dotaknili smo se Špančevih možnosti, da ubrani svoj naslov v kraljevem razredu. Seveda pa je bilo govora tudi o izredno zanimivem zimskem dogajanju in morebitnih prestopih za sezono 2027.
