Koliko časa bo Salah še del Liverpoolove zasedbe?

Ne le da je Liverpool proti Leedsu Unitedu dvakrat zapravil vodstvo dveh zadetkov in ostal brez zelo pomembne zmage, po tekmi je pravi škandal zakuhal Mohamed Salah. Lani najboljši strelec Premier League je obračun znova spremljal na klopi, po katerem je dejal, da bi si s strani Arneta Slota zaslužil več spoštovanja.

Redsi bodo v torek gostovali pri Interju, ki je ujel pravo formo in povezal tri zaporedne zmage. Znova je vroč prvi zvezdnik črno-modrih Lautaro Martinez. V novi epizodi popkasta smo se spraševali tudi, ali lahko Argentinec s soigralci znova pride do finala Lige prvakov, kar mu je v zadnjih treh sezonah uspelo kar dvakrat.