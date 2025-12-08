Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
POPKAST

Koliko časa bo Salah še del Liverpoolove zasedbe?

Ljubljana, 08. 12. 2025 19.45 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
Jan Lukač , Luka Marinšek , Jakob Batič
Komentarji
0

Torek in sreda prinašata šesti krog ligaškega dela Lige prvakov, v katerem bo vsa pozornost usmerjena v dva obračuna. Prvi dan bo Inter na Giuseppe Meazzi gostil Liverpool, dan kasneje pa se bosta pomerila stara znanca iz zadnjih sezon, Real Madrid in Manchester City, ki letos vse prej kot blestita. V novem popkastu smo se dotaknili aktualnih tem pred novo pošiljko evropskih spektaklov, tudi Mohameda Salaha, ki je po sobotni tekmi z Leedsom s svojimi besedami zakuhal afero.

Ne le da je Liverpool proti Leedsu Unitedu dvakrat zapravil vodstvo dveh zadetkov in ostal brez zelo pomembne zmage, po tekmi je pravi škandal zakuhal Mohamed Salah. Lani najboljši strelec Premier League je obračun znova spremljal na klopi, po katerem je dejal, da bi si s strani Arneta Slota zaslužil več spoštovanja.

Redsi bodo v torek gostovali pri Interju, ki je ujel pravo formo in povezal tri zaporedne zmage. Znova je vroč prvi zvezdnik črno-modrih Lautaro Martinez. V novi epizodi popkasta smo se spraševali tudi, ali lahko Argentinec s soigralci znova pride do finala Lige prvakov, kar mu je v zadnjih treh sezonah uspelo kar dvakrat.

V sredo bo vsa pozornost usmerjena v Madrid, kjer bo Real skušal prekiniti niz dveh zaporednih porazov. Zdi se, da imajo v garderobi Madridčanov podobno težavo kot v Liverpoolu. Če govorice držijo, potem trener Xabi Alonso in muhasti Brazilec Vinicius Junior že dolgo nista na isti valovni dolžini, kar v zadnjem obdobju vpliva tudi na rezultate.

Pri Manchester Cityju so sezono začeli pod pričakovanji, hitro so si pridelali zaostanek za vodilnim Arsenalom v Premier League, a se v zadnjem času počasi, a zanesljivo prebujajo. Pep Guardiola si je v zadnjem krogu Lige prvakov privoščil, da je pustil počivati Erlinga Haalanda, česar tokrat zagotovo ne bo ponovil. Z razigranim Norvežanom pa je City nevaren vsakomur, kar obeta nov evropski spektakel.

Prenosa obeh tekem si boste lahko ogledali na Kanalu A in VOYO.

nogomet liga prvakov popkast 6. krog
Naslednji članek

'Nič mi ne pomeni, če mi nekdo reče, da sem lepa'

SORODNI ČLANKI

Legenda Liverpoola ima kožnega raka

Nov udarec za Real: Militao bo odsoten več mesecev

Slovenska ljubljenca navijačev poskrbela, da so si pri Sturmu oddahnili

  • Igra Ena več
  • beep-boop figurica
  • dollhouse
  • Pandica gabby
  • kinetični pesek
  • hiša set dora
  • Squishy maker
  • vesoljska raketa
  • kimmon
  • otroci proti staršem
  • Resnica ali laž
  • Gasilsko vozilo smrkci
  • Paw patrol
  • avtobus
  • Žerjav rubblecrew
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1385