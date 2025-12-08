Koliko časa bo Salah še del Liverpoolove zasedbe?

Ne le da je Liverpool proti Leedsu Unitedu dvakrat zapravil vodstvo dveh zadetkov in ostal brez zelo pomembne zmage, po tekmi je pravi škandal zakuhal Mohamed Salah. Lani najboljši strelec Premier League je obračun znova spremljal na klopi, po katerem je dejal, da bi si s strani Arneta Slota zaslužil več spoštovanja.
Redsi bodo v torek gostovali pri Interju, ki je ujel pravo formo in povezal tri zaporedne zmage. Znova je vroč prvi zvezdnik črno-modrih Lautaro Martinez. V novi epizodi popkasta smo se spraševali tudi, ali lahko Argentinec s soigralci znova pride do finala Lige prvakov, kar mu je v zadnjih treh sezonah uspelo kar dvakrat.
- FOTO: Damjan Žibert
V sredo bo vsa pozornost usmerjena v Madrid, kjer bo Real skušal prekiniti niz dveh zaporednih porazov. Zdi se, da imajo v garderobi Madridčanov podobno težavo kot v Liverpoolu. Če govorice držijo, potem trener Xabi Alonso in muhasti Brazilec Vinicius Junior že dolgo nista na isti valovni dolžini, kar v zadnjem obdobju vpliva tudi na rezultate.
Pri Manchester Cityju so sezono začeli pod pričakovanji, hitro so si pridelali zaostanek za vodilnim Arsenalom v Premier League, a se v zadnjem času počasi, a zanesljivo prebujajo. Pep Guardiola si je v zadnjem krogu Lige prvakov privoščil, da je pustil počivati Erlinga Haalanda, česar tokrat zagotovo ne bo ponovil. Z razigranim Norvežanom pa je City nevaren vsakomur, kar obeta nov evropski spektakel.
Prenosa obeh tekem si boste lahko ogledali na Kanalu A in VOYO.
