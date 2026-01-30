Ljubljančan Mak Grgić četrtič nominiran za prestižni nagradi grammy

Kot skladatelj in producent bo Mak Grgić v konkurenci še za enega grammyja, in sicer v kategoriji najboljši album za otroke, ki sta ga ustvarila z ameriškim reperjem Mega Ranom .

Klasični kitarist Mak Grgić je v prvi od dveh nominacij za letošnjo nagrado grammy nominiran v kategoriji za najboljši komorni oziroma manjši ansambelski nastop z albumom Slavic Sessions . Na njem je v sodelovanju s poljskim kitarskim virtuozom Mateuszem Kowalskim odigral nabor skladb slovanskih skladateljev: od Frederica Chopina , Antonína Leopolda Dvořáka do sodobnih skladateljev.

"Nazadnje sem na podelitvi grammyjev sedel ob Paris Hilton, ki pa je bila seveda obkrožena z varnostniki. Če bi si res želel, bi se morda lahko potrudil za pogovor z njo," se nasmehne ob razkrivanju zakulisja tovrstnih prireditev. "Tista rdeča preproga je meni osebno zelo naporna. Veliko fotografov, gneča ... Je pa res, da vsak dobi priložnost, da se pokaže. Sem pa tam srečal marsikoga, denimo reperko Doja Cat, pa igralca Dwayna Johnsona sem spoznal – se kar dogaja," povzame svoje izkušnje iz dosedanjih treh podelitev.

Kako zahtevna je glasbena pot vrhunskih glasbenikov, Mak ponazori s podatkom o času, posvečenem vajam: "Do sedem ur na dan smo vadili med študijem, prsti so tudi krvaveli, počrneli so od strun in smo si jih kazali v smislu dokaza, koliko smo danes oddelali," se spominja virtuoz klasične kitare, ki danes vajam posveča okoli pol ure dnevno.

Zakaj je pri odraščanju mladinskega svetovnega prvaka v karateju na razpotju zmagala klasična kitara in kako uspešno je njegovo zagonsko podjetje v ZDA, pa v POPkastu s Simonom Vadnjalom.