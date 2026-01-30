Naslovnica
Ljubljančan Mak Grgić četrtič nominiran za prestižni nagradi grammy

Ljubljana, 30. 01. 2026

Avtor:
Simon Vadnjal
POPkast z makom Grgićem

1. februarja bodo v Los Angelesu podelili prestižne glasbene nagrade grammyje, že četrtič pa je med elitno družbo nominirancev tudi slovenski kitarist Mak Grgić – tokrat celo v dveh kategorijah. Prvi slovenski kitarist z doktorskim nazivom, ki že 15 let ustvarja in poučuje v ZDA, se je v bogati karieri ukvarjal tako s filmsko glasbo kot tudi z velikani klasike, kot je Johann Sebastian Bach. Gost aktualnega POPkasta predava na uglednih ameriških univerzah, nastopa pa v prestižnih koncertnih dvoranah po svetu, kot je denimo slovita dvorana Carnegie Hall v New Yorku.

Klasični kitarist Mak Grgić je v prvi od dveh nominacij za letošnjo nagrado grammy nominiran v kategoriji za najboljši komorni oziroma manjši ansambelski nastop z albumom Slavic Sessions. Na njem je v sodelovanju s poljskim kitarskim virtuozom Mateuszem Kowalskim odigral nabor skladb slovanskih skladateljev: od Frederica Chopina, Antonína Leopolda Dvořáka do sodobnih skladateljev.

Kot skladatelj in producent bo Mak Grgić v konkurenci še za enega grammyja, in sicer v kategoriji najboljši album za otroke, ki sta ga ustvarila z ameriškim reperjem Mega Ranom.

"Nazadnje sem na podelitvi grammyjev sedel ob Paris Hilton, ki pa je bila seveda obkrožena z varnostniki. Če bi si res želel, bi se morda lahko potrudil za pogovor z njo," se nasmehne ob razkrivanju zakulisja tovrstnih prireditev. "Tista rdeča preproga je meni osebno zelo naporna. Veliko fotografov, gneča ... Je pa res, da vsak dobi priložnost, da se pokaže. Sem pa tam srečal marsikoga, denimo reperko Doja Cat, pa igralca Dwayna Johnsona sem spoznal – se kar dogaja," povzame svoje izkušnje iz dosedanjih treh podelitev.

Kako zahtevna je glasbena pot vrhunskih glasbenikov, Mak ponazori s podatkom o času, posvečenem vajam: "Do sedem ur na dan smo vadili med študijem, prsti so tudi krvaveli, počrneli so od strun in smo si jih kazali v smislu dokaza, koliko smo danes oddelali," se spominja virtuoz klasične kitare, ki danes vajam posveča okoli pol ure dnevno.

Zakaj je pri odraščanju mladinskega svetovnega prvaka v karateju na razpotju zmagala klasična kitara in kako uspešno je njegovo zagonsko podjetje v ZDA, pa v POPkastu s Simonom Vadnjalom.

Razlagalnik

Ta kategorija na podelitvi grammyjev priznava izjemne posnetke glasbe, ki jo izvaja majhna skupina glasbenikov. Običajno gre za ansamble, ki štejejo od dveh do največ deset članov, kot so na primer klavirski trio, godalni kvartet ali manjši vokalni ansambli. Poudarek je na sinhroniziranosti, interpretaciji in kakovosti izvedbe v intimnejšem glasbenem okolju, ki ga ponuja komorna glasba.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
