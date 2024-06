Ljudje se zbujajo zaradi Luke in Kyrija, a tudi zaradi izjemnega Dallasa

Boston Celtics je v rednem delu letošnje sezone dvakrat premagal Dallas Mavericks. A najboljše moštvo zahoda si danes, po uvrstitve v veliki finale, s tem ne beli glave. Gledajo le nase, iščejo način, s katerim bi lahko po dveh sezonah, končno stopili na prste keltom. "Pot Dallasa do velikega finala je bila brez dvoma bolj naporna kot Bostona, odigrali so veliko več tekem, a to ni nujno slabo. Menim, da so bolj v tekmovalnem ritmu, kot Boston, ki je imel več časa za počitek," pred finalom razmišlja košarkar Dino Murić, ki bo v noči na petek skupaj s Tadejem Vidrihom poskrbel za prenos na Kanalu A.

"Veselim se tega trenutka, saj Slovenca v finalu ne vidimo vsak dan. In to kar počne Luka Dončić je resnično nekaj izjemnega. Skupaj s Kyrijem Irvingom navdušujeta, Dallas danes ni več 'underdog', tako da verjamem, da so Mavericks sposobni serijo obrniti sebi v prid. Sploh, ker igrajo morda celo najlepšo košarko, še posebej pa navdušuje njihovo igranje v obrambi," dodaja Vidrih.

Ljudje so se zbujali zaradi Kyrija in Luke, zdaj se zaradi Dallasa

Dallas Mavericks so odigrali kar 17 tekem, da so si zagotovili mesto v finalu lige, naveza Luka Dončić – Kyrie Irving blesti, drug drugega delata boljšega, oba skupaj razigravata Dallas, da se je nanje ekstremno težko pripraviti. "Danes si ljudje ne nastavljajo budilke zgolj zaradi Luke in Kayrija, danes se zbujajo zaradi Dallasa. Resnično igrajo izjemno všečno košarko. Delujejo kot celota, čeprav je potrebno poudariti, da je na drugi strani izjemno izkušeni Boston," je dodal Murić, ki napoveduje izjemno izenačeno serijo: "Želel bi si, da se finale zaključi po štirih tekmah, saj bi to pomenilo, da bi se Luka kmalu lahko pridružil slovenski reprezentanci, ki jo čaka izjemno pomemben kvalifikacijski turnir. Ampak menim, da bi bo na koncu izid 4:3 v zmagah za Dallas."