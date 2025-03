Loša: Zaradi oboževalk smo morali od avta do hotela teči

Gost POPkasta je bil Saša Lošić - Loša, legendarni pevec še bolj legendarne zasedbe Plavi orkestar, ene najbolj uspešnih zasedb na območju nekdanje Jugoslavije. Skupina bo nastopila v ljubljanskih Stožicah, Loša pa nam je razlagal o časih največje slave, o milijonskih nakladah, prvencu Soldatski bal, zakaj so določeni obrazi na ovitku prekriti, kako živi in gleda na preteklost in v prihodnost.

60-letni Saša Lošić Loša, ki se odlično drži, nam je najprej povedal, kako gleda na oznake legendaren, kulten in najbolj uspešen, nato pa takoj, da kljub polmilijonski prodaji prvenca Soldatski bal leta 1985 niso mogli kaj prida zaslužiti, saj je bil to čas socializma in velike inflacije.

Saša Lošić - Loša je pri 60 letih še vedno mladostno "fit" in hkrati frontman enega največjih pop rock bendov zadnjih 40 let, Plavega orkestra. FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

"Težko je bilo veliko zaslužiti, saj smo dobili samo določene odstotke, v nekem trenutku sem nesel polno vrečo denarja, neposredno z gimnazije, da me je oče kar malo čudno gledal, da tega res ne bi smel delati tako, bil sem malo 'smotan'. Kupil sem si avto, dve kitari, glasbeni stolp in videorekorder, take želje smo imeli. Ko je prišla vojna, pa sem, kot je to v kavbojskih filmih, videl na vratih banke zabite deske z napisom ZAPRTO. Od takrat naprej nisem mogel dvigniti nobenega denarja več. Svoje življenje sem trikrat ali štirikrat začenjal od začetka," se spominja Loša.

Loša je razložil "težave" z naslovnico, ko so morali določene znane obraze prekriti, ker zanje niso dobili pisnega soglasja. FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

Kultna plošča Soldatski bal, na kateri so uspešnice Suada, Good Bye Teens, Bolje biti pijan nego star in druge, se je z naslovnico zgledovala po ikoničnem ovitku albuma Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band slovitih Beatlov, Loša pa nam je razložil, zakaj in kdo so nekatera imena in obrazi, ki so jih morali pred tiskom prekriti, saj so morali ljudi, ki so pristali na naslovnici, vprašati za pisno dovoljenje.

Plavi orkestar bo 21. marca imel veliki povratniški koncert v ljubljanskih Stožicah. FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

Pevec, ki se še vedno ne loči od svoje slovite kape, za katero pravi, da je postala del njegove glave, je razložil občutke ob dejstvu, da je bil najstniški idol, trenutke največje histerije, skoraj "beatlomanije", kako se spominja nastopa na Novem Rocku 1985 v Križankah, ko so prekosili slovenske pank in hardkor bende, ter o vrnitvi kitarista Pave za tri velike koncerte v Zagrebu, Ljubljani in Sarajevu.

Na koncertu se jim bo pridružil tudi izvirni kitarist Mladen Pavičić - Pava, obljubljajo pa dvourni koncert epskih razsežnosti. FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand