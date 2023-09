Luka Basi: Ko mi Nastja reče Matej, vem, da je nekaj resnega

Luka Basi je eden najbolj priljubljenih slovenskih pevcev, ki je svojo glasbeno pot začel na odru našega šova Slovenija ima talent. Danes se lahko pohvali z več kot trideset pesmimi in številnimi sodelovanji z velikimi glasbeniki, poleg kariere pa je najbolj ponosen na svojo družino. Letošnjo poroko z zaročenko Nastjo Gabor jima je dobesedno odplaknilo, a kljub temu si je pevec vzel čas za družino in nam v POPkastu zaupal tudi nekaj skrivnosti o svojem sinu Taiju in hčerki Tii.

Nič kaj zvezdniška družina - dopuste preživljajo v mobilni hiški Luka Basi je na slovenski glasbeni sceni zelo priljubljen, kljub uspehu pa je najbolj ponosen na svojo družino. Z njimi najraje preživlja prosti čas in letos poleti so veliko prostih trenutkov izkoristili za odklop na morju. "Na Pagu sva kupila mobilno hiško, oba z Nastjo dejansko obožujeva kamp. Meni noben hotel ali resort ne zamenja tega občutka v kampu. Poleg tega imamo tam veliko prijateljev, zelo radi pa smo tudi na čolnu," je utrinke počitniških dni opisal Luka, ki zase pravi, da je zelo morski tip. Kljub temu, da sta tako on kot tudi njegova zaročenka Nastja Gabor zelo prepoznavna, pa bi si predstavljali, da živita zvezdniško življenje, a pevec se s tem ne strinja. "Mogoče bi po 'reglcih' moglo biti tako, a midva sva zelo odprta in dostopna do ljudi. Tudi v kampu ljudje kar pridejo in potrkajo na vrata pa se spoznamo," je razložil.

icon-expand Gost tokratnega POPkasta je bil Luka Basi. FOTO: Aljoša Kravanja

Komu sta Tai in Tia bolj podobna? Z Nastjo sta skupaj že zelo dolgo, plod njune ljubezni pa sta dva prikupna otroka. "Tai je moja kopija," je o svojih otrocih zaupal pevec in izpostavil nekaj njegovih dobrih lastnosti: "Je umirjen, prilagodljiv, nič kaj trmast." Če je sin po očetu, pa je hčerka Tia po mami, ne le po videzu, ampak tudi po karakterju. "Mami je neizprosna in trmasta," je v smehu razkril simpatični Korošec, ki je priznal, da se z Nastjo svojim otrokom pogosta nasmejita. "Mala je ista kot Nastja in velikokrat ji rečem, da zdaj vsaj ve, kako sem se jaz počutil ob njeni trmi," je še dodal.

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja icon-chevron-left icon-chevron-right

Otroka se rada izpostavljata: 'V tem uživata' Čeprav ima Luka svoj Instagram profil samo za promocijo svojega dela, se je Nastja odločila, da bo fotografije svojih otrok delila tudi na družbenih omrežjih. Se njun oče s tem strinja? "Glede na to, v kakšnem svetu živimo, je vseeno ali ga objavimo ali ne, ker ju prej ali slej nekdo slika ali pa se slikamo skupaj. Midva vidiva, da onedva v tem v resnici zelo uživata," je zaupal in dodal, da sta otroka že od nekdaj vključena v njuno delo, zato sta na to navajena.

icon-expand Poleg kariere je Luka najbolj ponosen na svojo družino, ki je ni nikoli skrival pred javnostjo. FOTO: Aljoša Kravanja

'Mami se bo poroki pisala isto kot ati' 29-letni glasbenik se je pred slabima dvema letoma odločil, da je čas, da Nastja postane njegova žena. Zaroko je razkril v enem od svojih videospotov, kjer sta prostor dobila tudi njuna otroka, letos pa bi se morala poročiti. A njune načrte je dobesedno odplaknilo. "Najbolj pomembno nama je bilo, da bova imela ob sebi ljudi, ki nama veliko pomenijo. Zaradi poplav ne bi nihče od najinih najbližjih mogel priti in druge možnosti kot, da poroko prestavimo, ni bilo," je povedal pevec.