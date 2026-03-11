Luka Markus: Če se da kje narediti kakšno kozlarijo, sem seveda tam

Nekaj minut z njim je dovolj, da se od srca nasmeješ. Da ima talent za zabavanje ljudi, je ugotovil že zelo zgodaj, saj je že od osnovne šole na odrih. Luka Markus je svojo strast in poslanstvo našel v muzikalih, s katerimi želi v ljudeh prebuditi žareče oči. Če iz predstave odskakljajo, je dosegel svoj namen. In čeprav priznava, da njega slabo vreme dobesedno uspava, ga sončni dnevi - in kava - že zjutraj napolnijo z neverjetno veliko pozitivne energije, ki jo je prinesel tudi s seboj v POPkast.

'Zelo lepi občutki me spominjajo na Slovenija ima talent'

Za vse tiste, ki ga niste spoznali v muzikalih, se je Luka v deseti sezoni šova Slovenija ima talent opogumil in končno stopil še na naš oder. Kako se spominja sodelovanja v šovu? "Zelo zelo lepih občutkov. Spomnim se, koliko se je pripravljalo, koliko se je delalo, koliko se je urejalo, koliko se je razmišljalo. Blazno sem vesel, da imam dve profesionalno producijsko posneti točki. Ekipa je bila fenomenalna, res sem se vrnil v čase West Enda in Anglije, ko toliko ljudi poskrbi zate," je povedal pevec, ki že od nekdaj rad ustvarja nova besedila na znane pesmi. Tako se je tudi v oddaji predstavil z dvema svojima točkama. "Če se da kje narediti kakšno kozlarijo, sem seveda tam," se je zasmejal in priznal, da mu je žal, da ni stopil še na finalni oder, saj je imel pripravljeno odlično točko.

Gost POPkasta je bil Luka Markus. FOTO: Luka Kotnik

O življenju v turobni Angliji in vrnitvi v Slovenijo

Leta 2013 se je odločil za študij v Angliji. "V Sloveniji zase nisem našel študija in kolegica me je dobesedno brcnila v tazadnjo in rekla, naj grem na avdicijo. Bil sem sprejet na prvi avdiciji, dobil dve štipendiji, za kar sem zelo hvaležen, saj so ti študiji bajno dragi," je povedal in razkril, da je bil študij božanski, a da se danes v Angliji enostavno ne najde več. "Mene še danes zebe zaradi Londona," je povedal iskreno in dodal, da se je v Slovenijo vrnil v zlatih letih muzikala. "Začelo se je z muzikalom Cvetje v jeseni. Zaobjeli so krasno šablono muzikala. Sam imam indikator, da ko dobim cmok v grlu, je kljukica. In to so dosegli," je povedal in pohvalil Nino Pušlar za njeno vlogo.

'To je pa moja Moja!'

Luka je od nekdaj tudi velik ljubitelj psov. Doma so jih imeli vedno, njegova starša sta se po upokojitvi celo odločila, da jih bosta šolala. Celo med bivanjem v Angliji je najbolj pogrešal prav pasjo družbo, zato je večkrat delal kot sprehajalec psov. "Ko smo se vozili v Lendavo na predstavo, mi je nekaj reklo, naj grem na internet pogledati, če se prodaja kakšno leglo španjelov," je razkril o tem, kako se je odločil za svojo psičko. Izbral ji je zanimivo ime - Moja. Navdih je dobil iz Benčeve pesmi Ta noč je moja. "Pa tudi zato, da malo ljudi zmedem. Ko me vprašajo, kako ji je ime, rečem To je pa Moja. Pa mi vsi rečejo, ja, ja, ampak ime. No, saj: To je moja Moja," je razkril. Ime se je tako prijelo, da je njegova kolegica tudi za svojo psičko izbrala posebno ime, in sicer Naša.