Luka Štigl: Nisem želel, da me rak definira

Srečen dan mrtvih se na prvi pogled zdi nekaj drugega, kar dejansko je. Kot pravi režiser, so zgodbo o raku na modih želeli pospremiti z lahkoto, in ne z duhamornostjo.

Če imajo ostali meseci same lepe stvari, se v novembru nakopičijo zgolj slabe. S temi besedami nas v film Srečen dan mrtvih pospremi naracija režiserja Luke Štigla , ki na grozljivo-šaljiv, a zato nič manj resen način skuša povedati zgodbo. Zgodbo, ki jo letno bije 14.000 ljudi.

Gledalci in gledalke so njegov kratki film sprejeli z navdušenjem, o čemer priča tudi število ogledov. Samo v prvih nekaj dneh si je delo namreč ogledalo več kot 15.000 ljudi. "Tudi nas je presenetilo. Seveda upaš, da bo ljudem všeč. Ampak to ponavadi pomeni, da je všeč vsem dva tisoč gledalcem. Da pa si film ogleda tako število ljudi, nas je pa presenetilo. Sploh ker film ni imel marketinga," je povedal.

Štigl, ki je pred 12 leti prebolel raka na modih, ni želel, da bi ga ta zgodba definirala. Tudi zaradi tega je film s to tematiko posnel šele zdaj. "Takrat so mi vsi govorili, da je to moja zgodba, s katero si bom ustvaril ime. To mi res ni dišalo. Vseeno sem se želel najprej pozicionirati kot nekdo v tej stroki, kot režiser, da lahko rečem, da sem si naredil ime sam, ne ker sem se nekomu smilil. Po vseh teh letih sem si rekel, da zdaj pa se lahko te teme dotaknem, ker je ne bom izkoristil," je dejal.

Ga je pa rak, kot pravi, spodbudil tudi k novi karierni poti. Takrat si je namreč rekel, da želi uresničiti svoje sanje. In postal je režiser. "Noben čas na tej Zemlji ni nikomur obljubljen. Če te nekaj veseli, se spravi k temu," je še povedal.

Kaj o novem filmu in njegovem ostalem delu nam je Luka Štigl še zaupal, preverite v POPkastu na vrhu članka.