Mahić pred WFC: Monika bi hudiču odtrgala rep

Osem borb, od tega dve za šampionski pas Brave ter kar pet slovenskih nastopov. To je zelo kratek povzetek tega, kar ljubitelje mešanih borilnih veščin prihodnjo soboto čaka v Hali Tivoli. V glavni borbi večera se bosta za naslov prvaka v poltežki kategoriji udarila Alexander Wessner in ljubljenec občinstva Erko Jun. "Jaz bom vesel, če bo on zmagal, zato, da bomo lahko nadaljevali ta 'hype', ki se dogaja zdaj v regiji glede njega. Ampak borba bo dobra. Na koncu mi je najbolj pomembno, da bo dobra borba, ne glede na to ali zgubi ali zmaga," pravi predsednik organizacije WFC Zlatko Mahić.

Skupaj z Markom Drmonjićem, sta se dodatknila vseh borb, ki bodo v soboto na sporedu, še posebej pa tistih, v katerih bodo nastopili Slovenci. V kletko bodo stopili Miha Frlic, Luka Podkrajšek, Domen Drnovšek, Kiril Negru in Monika Kučinič. Prav borka z vzdevkom Pitbull je tista, ki je Mahića v zadnjem času najbolj navdušila. "Monika, bom pa zdaj povedal javno, je pa najboljši slovenski borec vseh časov," pravi, Drmonjić pa je dodal: "Tisto, kar je ona dala skozi (proti Sofii Bagishvili), ko sva si midva na komentatorskem mestu že počasi zakrivala oči ... Ne vem, kako je to mogoče, morale so se ji potrgati vse vezi v roki."