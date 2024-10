Maja Bulc: Pod mojim imenom je pisalo, da imam grde noge

Maja Bulc, podjetnica in nekdanja uspešna manekenka, se je ob koncu svoje manekenske kariere odločila, da svoje dolgoletne izkušnje in znanje preda naprej. Sedaj poznana predvsem kot lastnica modne agencije ModelGroup s ponosom pove, da je poleg ostalih nazivov v prvi vrsti mama. Kako se je učila hoje v petah, kako je potekal njen delovni dan na vrhuncu kariere, s kakšnimi negativnimi izkušnjami se je srečala in na kakšen način danes išče modele?

OGLAS

Maja Bulc, nekdanja uspešna manekenka, sedaj kot lastnica modne agencije ModelGroup in velika navdušenka nad oblekami še vedno ostaja v tesnem stiku z modnim svetom. Čeprav marsikatero dekle sanja o tem, da bi se enkrat sprehodilo po modni pisti, pa o tem, ali so bile to sanje tudi male Maje pravi: "Ne, kot otrok sem bila bolj nesamozavestna in si nikoli nisem predstavljala, da bi se jaz lahko sprehodila po modni pisti. Očitno sem potrebovala to potrditev od drugih."

Maja Bulc je bila gostja POPkasta. FOTO: Luka Kotnik icon-expand

'Jaz sem še iz tiste generacije, ko smo hodile s knjigo na glavi' O svojih začetkih in kako se je učila manekenske hoje je Maja razkrila: "Jaz sem še iz tiste generacije, ko smo hodile s knjigo na glavi. Takrat v devedesetih je bilo to drugače, sedaj svojih manekenk ne mučim s tem." Kljub temu, da je večkrat vadila hojo v petah, je prizala, da je imela na začetku veliko treme, ki jo je z izkušnjami uspela premagati. "Svojim puncam sedaj rečem, naj se hoje učijo v salonarjih z 10 centimetersko tanko peto, ker če bodo znale hoditi v njih, potem na reviji ne bo težav," je povedala, kako se hoje v petah učijo manekenke danes. 'Vesela sem bila, če sem imela čas pojesti dva obroka na dan' Pri svojih dvajsetih letih se je počutila, da je v Sloveniji na svojem področju naredila vse, kar je lahko."Ko sem dobila priložnost, da grem v tujino, sem jo takoj zagrabila. Tam pa se je vse začelo od začetka. Znova se moraš dokazovati in preden spet dobiš delo, traja," je spregovorila o izzivih, s katerimi se je srečevala, ko je odšla v Milano. O tem, kako je izgledal takrat njen delovni dan pa dodaja:"To si ljudje tako težko predstavljajo. Zbudiš se ob šestih zjutraj in greš ob polnoči spat in če si imel srečo, si vmes pojedel dva obroka. Jaz sem v svojih najboljših letih opravila tudi po štiri revije na dan. Ko je bila sezona, so bili to dnevi, ko tako živiš."

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik













Maja Bulc icon-picture-layer-2 1 / 8