Maja Grintal o sanjskih moških: Tam se zdi, da je to najlepši moški na svetu

In kako se počuti zdaj, ko je njenega potovanja konec tudi na VOYO, kjer šov spremljamo ? "Vesela sem, da je konec. Naporno je bilo gledati vse skupaj. Ko ti gledaš nekaj, kjer si ti notri, ti to podoživljaš. Vsa dekleta smo na začetku sanjale vsak dan, da smo spet tam, da so rože, da so zmenki. Kar malo vpliva na tvojo psiho. Je cel proces gledati sebe na kameri, sicer mogoče sem jaz malo bolj navajena, ampak vseeno te zadane."

Pri Blažu sem se počutila kot terapevtka'

Maja je spregovorila tudi o slovenski različici Sanjskega moškega, kjer se je borila za srce Blaža Kričeja Režka, a je priznala, da z njim nikoli ni začutila kakšne kemije, bolj se je počutila kot njegova terapevtka: "Vedno me je nekaj spraševal in razumem, to je na koncu koncev moja strast, da o tem govorim, ampak, ali lahko spoznaš mene? To sem tudi tukaj dobila malo tega občutka. Predvsem Miloš me je veliko spraševal o mojem delu. Vse lepo in prav, ampak moraš mi postaviti tudi kakšno bolj osebno vprašanje, če hočeš spoznati mene. Vzamem v zakup, da je to tematika, ki je ljudem zelo zanimiva. Po drugi strani pa si želim dati več prostora moji osebnosti kot samo temu, kar delam." Maja pravi, da je to podobno začutila tudi pri Milošu in da se ji to hkrati dogaja tudi v zunanjem svetu. A razume – ljudi seks zanima. Sex sells (seks se prodaja, op. a.), kot že dolgo pravijo v svetu zabave.

Knjiga Po poti užitka

V šovu je prvi hrvaški prevod podarila Šimetu, zdaj pa je svoj prvenec predstavila še nam. Knjiga Po poti užitka je namenjena tako parom kot tudi samskim. V knjigo je zavzela teorijo, ki jo pozna, vpletla zraven še svojo zgodbo in pri vsakem poglavju dodala še somatske vaje. "Marsikaj je notri: od anatomije, do trikov za oralni seks, tako moški kot ženski. Napisana je za ženske in moške, za samske in pare. Če si samski, je dobro, da se pripraviš na ljubljene z drugimi, pri parih pa je pomembno da ohranjajo svojo strast. Primerna je res za vse."