Maja Keuc: Nikoli nisem zmogla biti lutka, s katero bi nekdo upravljal

Leto dni po šovu na evrovizijski oder: Na to te nihče ne more pripraviti

Le leto dni kasneje je zmagala na slovenskem izboru za pesem Evrovizije in s pesmijo No one nastopila na največjem evropskem odru. "Ko prideš v ta evrovizijski balonček, je to nekaj, na kar te nihče ne more pripraviti," je začela svojo zgodbo o evrovizijski izkušnji. "Tam so resnični oboževalci, tam si resnično zvezda. Na to se moraš kar malo navaditi. Meni je bilo to čisto nepojemljivo," je dodala in nadaljevala: "Potem te najprej kap zadane, ko vidiš kakšen profesionalizem je to. Takrat vidiš, kaj vse je možno." Obenem je priznala, da si resnično ni predstavljala v kaj se podaja, vsega se je še učila. "Najprej sem imela v glavi samo to, da grem na Evrovizijo, saj sem o tem sanjala kot deklica," je povedala in dodala, da bi danes zagotovo drugače pristopila k celotni zadevi.