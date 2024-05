Maja Zupan o Miss Slovenije: Večkrat sem slišala, da je na ulici 10 lepših

Majo Zupan je Slovenija prvič spoznala v vlogi Miss Slovenije leta 2017, trenutno pa jo vse pogosteje srečujemo v igralskih vodah. Tudi sama pravi, da ima raje kot sprehajanje po modnih brveh, vživljanje v druge like. Simpatična 25-letnica je izjemno ambiciozna, poleg redne službe še vedno študira, njeni cilji za prihodnost pa so jasni. Kako je bilo snemati serijo Skrito v raju, kaj počne, ko je prosta in ali v njej še vedno tli želja po tujini, je zaupala v POPkastu.

Maja Zupan je širši Sloveniji postala znana kot 17-letno dekle, ki se je po spletu naključij prijavila na tekmovanje za Miss Slovenije. "Jaz sploh nisem vedela, kaj je to Miss Slovenije," se je zasmejala in razkrila, da ji je nato na enem dogodku, ki se ga je udeležila s svojim folklornim društvom, nek fotograf dejal, naj se preizkusi. Povsem nepričakovano je zmagala in odprla so se ji vrata v svet, ki ga prej ni poznala. "Tako zame kot za vse ostale je bil šok, da sem zmagala," je povedala misica, ki je na svetovnem izboru na Kitajskem praznovala polnoletnost. "Ko sem se vrnila iz izbora, sem bila povsem druga oseba," je še priznala.

Maja Zupan je bila gostja POPkasta. FOTO: Damjan Žibert icon-expand

'Preden sem dobila vlogo Chiele sem začutila željo po igralstvu' Kasneje je Maja spoznala, da jo vleče v igralske vode. Njena prva vloga je bila vloga Chiele v slovenskem filmu Gepack, ki je v letošnjem letu prišel na spored slovenskih kinematografov. "Preden sem dobila vlogo Chiele sem začutila željo po igralstvu. Za sabo sem imela milijon in eno avdicijo," je zaupala in poudarila, da marsikdo ne ve, koliko neuspešnih avdicij imajo za sabo številni igralci. "Pred premiero filma sem bila zelo živčna. Bila sem zelo pozitivno presenečena, ker to je bil film, pri katerem smo vsi delali zastonj, zgolj iz ljubezni do ustvarjanja in nisem vedela, kaj pričakovati od končnega izdelka," je razkrila.

Ob Chieli je snemala tudi vlogo Petre iz serije Skrito v raju

Serijo Skrito v raju lahko spremljate od ponedeljka do petka ob 20. uri na POPTV.

Istočasno kot film je snemala tudi serijo Skrito v raju, kar je bilo zanjo ob redni službi in faksu kar naporno. "Ko sem dobila obe priložnosti, nisem razmišljala o tem. Sama sem taka, da ko začutim neko strast, dam vedno maksimum od sebe," je razkrila in priznala, da bi danes drugim svetovala, naj si ne dajo preveč stvari naenkrat. Kako pa je preklapljala med likoma Chiele in Petre? "Ni mi bilo tako težko. Itak se na vlogo prej pripraviš in veš, kakšen je kateri lik," je prepričana igralka, ki se je hkrati spoznala tako s procesom snemanja filma kot tudi serije. "Zelo je drugače. Če bi se morala odločiti, bi izbrala film, ker se mi zdi, da je to veliko večji projekt in se ljudje zelo ukvarjajo s tem, da svoj lik spoznajo do potankosti," je dodala.