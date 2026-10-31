'Mala ekipa, katere glas se sliši daleč po Evropi': športne igre mladih

Idejni vodja iger Zdravko Marić je poudaril, da je bila sezona izjemna, čeprav polna izzivov. Priznava, da je po zaključku prvič potreboval več časa za počitek in pripravo na novo sezono. Ob tem je izpostavil, da je največje zadovoljstvo videti, kako projekt že tri desetletja povezuje otroke in jim omogoča udejstvovanje v športu.

Poseben pečat letošnjemu finalu v Splitu je dal prihod Zlatana Ibrahimovića. Po Marićevih besedah je imel pri tem ključno vlogo predsednik Uefe Aleksander Čeferin, ki je pomagal vzpostaviti stik z nekdanjim nogometnim zvezdnikom. Ibrahimović je po njegovih besedah navdušil predvsem s pristopom do otrok, saj si je vzel čas za fotografije, pogovore in druženje. Organizatorji verjamejo, da bo z igrami sodeloval tudi v prihodnje.