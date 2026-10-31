'Mala ekipa, katere glas se sliši daleč po Evropi': športne igre mladih

Idejni vodja iger Zdravko Marić je poudaril, da je bila sezona izjemna, čeprav polna izzivov. Priznava, da je po zaključku prvič potreboval več časa za počitek in pripravo na novo sezono. Ob tem je izpostavil, da je največje zadovoljstvo videti, kako projekt že tri desetletja povezuje otroke in jim omogoča udejstvovanje v športu.
Poseben pečat letošnjemu finalu v Splitu je dal prihod Zlatana Ibrahimovića. Po Marićevih besedah je imel pri tem ključno vlogo predsednik Uefe Aleksander Čeferin, ki je pomagal vzpostaviti stik z nekdanjim nogometnim zvezdnikom. Ibrahimović je po njegovih besedah navdušil predvsem s pristopom do otrok, saj si je vzel čas za fotografije, pogovore in druženje. Organizatorji verjamejo, da bo z igrami sodeloval tudi v prihodnje.
Marić je posebno zahvalo namenil tudi Čeferinu, ki ga označuje za enega ključnih podpornikov projekta. Po njegovem mnenju je prav njegova pomoč pomembno prispevala k širitvi iger v Slovenijo in njihovemu nadaljnjemu razvoju. Ob tem je poudaril, da projekt temelji na sodelovanju športnikov, medijev, gospodarstva in politike, saj brez takšne podpore ne bi bilo mogoče ohraniti načela, da je za vse otroke sodelovanje popolnoma brezplačno.
Športne igre mladih se bodo v prihodnjih letih še širile. Po uspešni vključitvi Severne Makedonije organizatorji zdaj preučujejo možnosti za vstop v nove države, med katerimi so Slovaška, Češka in Črna gora. Cilj je, da bi že v prihodnjih sezonah družina Športnih iger mladih postala še večja, pri čemer Marić poudarja, da ostaja glavno poslanstvo projekta spodbujanje prijateljstva, strpnosti in aktivnega življenjskega sloga med mladimi.
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