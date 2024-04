Maraaya ob napovedi spektakularnih koncertov: To je priložnost za Talente

Duo Maraaya sta napovedala dva največja koncerta v svoji karieri, na katerih obljubljata spektakel. Omenjena koncerta bosta obenem tudi priložnost za vse tiste, ki so se kadarkoli preizkusili na odru našega šova Slovenija ima talent. Ne bosta pa iskala le pevcev in glasbenikov, pozorna bosta tudi na tiste, ki morda zaradi posebnosti svojega talenta lahko obogatijo njuno glasbeno ustvarjanje.

Maraaya sta nedavno napovedala dva spektakularna koncerta, ki pa bosta prav posebna, saj se jima bodo na odru pridružili nekdanji tekmovalci šova Slovenija ima talent. Zakaj sta se odločila, da bosta na svoja največja koncerta do sedaj povabila vse tiste, ki so imeli dovolj poguma, da so se preizkusili na odru našega šova? "Talenti bodo letos potekali že 10. sezono, prav tako najin duet Maraaya obstaja že 10 let. Midva imava same obletnice," je zaupal Raay, Marjetka pa je dodala, da se jima je povezovanje zdelo logično.

POPkast - Raay in Marjetka FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Čeprav bosta koncerta šele leta 2025, priprave potekajo že sedaj. "Za taka prizorišča, kot sta Dvorana Tabor in Hala Tivoli, potrebuješ nekaj neponovljivega. Marjetka je zato dala idejo, da povabiva Talente," je povedal prepoznavni glasbeni producent. Glasbenika že od nekdaj iščeta talente in to se jima zdi njuno poslanstvo. "Tudi če imaš talent, rabiš mentorstvo, ekipo, nekoga, ki verjame vate, in midva v tem res uživava," je zaupala Marjetka.

Kljub temu, da sta sama glasbenika, pa ne iščeta zgolj pevcev, kot bi marsikdo pričakoval. "Za pevce sva vedno odprta, morda celo za duet. Velikokrat pa so kakšni Talenti, ki niso imeli možnosti priti do polfinala, a prav nekaj takega lahko oplemeniti najino pesem. To je priložnost za vse," je zaupal Raay, Marjetka pa je dodala, da se tudi sama veselita sodelovanja. "Spet bova sodelovala z novimi ljudmi, kar prinese nove energije, nove ideje in vse skupaj bo nekaj, kar se ne bo ponovilo," je dodala o koncertih.

