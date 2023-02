Marcel Štefančič: Slovenci komaj čakajo, da nekoga izvolijo in ga potem zrušijo

Marcel Štefančič v ponedeljek, nekoliko drugače. Novinar, publicist, filmski kritik in mislec se je v svojem prepoznavnem slogu med drugim razgovoril o razlogih za padec podpore Golobove vlade. Pa tudi o opozicijski taktiki Janeza Janše in Anžeta Logarja, političnem sobivanju Nataše Pirc Musar in njene bodoče svetovalke Tatjane Bobnar ter hipokriziji Pahorjeve dobrodelne prodaje katrce. Z voditeljem ukinjene oddaje Studio City sta se pogovarjala Metka Majer in Anže Božič.

Zakaj je po skoraj enem letu aktualne oblasti vladi začela občutno kopneti podpora? Kaj volivci najbolj zamerijo Robertu Golobu in njegovim političnim zaveznikom? Naš sogovornik ocenjuje, da vladajočim najbolj manjka psihološki uvid v slovensko dušo. "Slovenci ne uživajo v oblasti, ki uživa na oblasti. Slovenci uživajo, ko imajo na oblasti duhovnika. Nekoga, ki deluje kot duhovnik. Zato so imeli tako radi Janeza Drnovška in je toliko časa zdržal na oblasti."

icon-expand Marcel Štefančič je bil gost Popkasta. FOTO: Aljoša Kravanja

Pri tem vladi očita slabe svetovalce in celo vleče vzporednice s trenutno glavnim športnim dogodkom v državi – svetovnim nordijskim prvenstvom v Planici. "Vsak fant ali punca, ki tam skoči, je obdan ali obdana s psihologi in terapevti, ki jim pomagajo skozi tistih 10 sekund leta. Tu pa imamo pa vlado, ki vodi celo Slovenijo in dva milijona ljudi, ima pred sabo orjaške naloge, misije – reforme, pa ni obdana z ljudmi, ki bi ji lahko pojasnili osnovne psihološke trike." Na oblasti se ne smeš delati, da uživaš Na vprašanje, kdo ali kaj je najšibkejši člen vlade, Štefančič odgovarja, da je to samoobčutek vladajočih, da so simpatični. "Mi smo simpatični, ker smo vas osvobodili Janševe vlade. Ampak v Sloveniji ta simpatičnost izgine. Tega je konec v hipu, ko se pojavijo problemi. Takrat je medenih tednov konec. In tega je konec že lep čas," pravi magister filozofije in dvakratni dobitnik Rožančeve nagrade, najvišjega domačega esejističnega priznanja. "Ne moreš se, ko prideš na oblast, delati, da v tej oblasti uživaš. Ne moreš se delati, da plešeš, da se ljubiš in se imaš fino. Zato, ker pri ljudeh ustvarjaš vtis, da se ukvarjaš sam s sabo. Da je tebi lepo, medtem ko se z njihovimi problemi ne ukvarjaš. Pri ljudeh to slej ko prej deluje arogantno," pravi. Težavo vidi tudi v seriji napovedanih reform. Čeprav ima koalicijski trojček udobno politično večino in je časovno še v prvem delu mandata, je veliko napovedovanje reform v slovenski politični zgodovini praviloma pomenilo slabe novice, argumentira. "Ko so bile reforme napovedane, se je vedno končalo brez reform. To je vedno pomenilo, da ne bomo trenutno nobene situacije rešili. Nihče ne bo dobil denarja, nihče ne bo tega, kar hoče. Ampak je preneseno v neko prihodnost."

Anže Logar in sindrom evropskih poslancev Kot iztočnico za pogovor smo vzeli zadnjo javnomnenjsko raziskavo, ki so jo na Inštitutu Mediana izvedli za našo medijsko hišo. Ta pa je izmerila, da vlado prvič po oblikovanju podpira manj kot polovica volilnega telesa. "Če razgrnemo številke, ki jih kaže Mediana, dobimo resnične ljudi. Ti pa pravijo, jaz želim imeti zdravnika zdaj. Ne čez pet let. Jaz bi hotel imeti višjo plačo zdaj, ne pa čez tri leta." In kaj v tem času počne opozicija? V čem je skrivnost visoke javnomnenjske podpore, ki jo kljub porazu v drugem krogu predsedniških volitev ohranja poslanec SDS Anže Logar? Štefančič ocenjuje, da se pri njem ponavlja 'sindrom evropskih poslancev', ko politična pasivnost pri volivcih postane politikova prednost. "Ni te tu, se ne oglašaš, ampak imaš visoko podporo. To se dogaja Logarju. Nič takšnega ne počne. Miruje, ne moti. Nihče pa ne ve čisto zares, s čim se ukvarja."

icon-expand Z Marcelom sta se pogovarjala Metka Majer in Anže Božič. FOTO: Aljoša Kravanja